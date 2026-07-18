Продюсер Стивен Мао сообщил о большом запросе на российскую культуру в США

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. В Соединенных Штатах заметен большой спрос на российскую культуру. Об этом заявил в интервью ТАСС американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
Продюсеру задали вопрос, как политика влияет на образ России в американских фильмах.
«Я думаю, это играет роль, потому что у нас есть санкции, и поэтому существуют ограничения на то, что мы можем делать с точки зрения распространения российского контента. Это скорее финансовое ограничение», — указал он.
«Я думаю, есть интерес к России и есть большая часть людей в Соединенных Штатах, которые, вероятно, не выражают свои взгляды, но хотели бы видеть больше российского контента и больше русской культуры», — пояснил Мао.
В качестве примера деятель культуры привел выступление заместителя министра культуры Новосибирской области, скрипача и дирижера Михаила Симоняна 9 июля на открытии выставки в музее Атланты. «Это отличный пример, он великий скрипач, и люди плакали во время его выступления в Атланте. Настолько мощно это было. И в конце были долгие аплодисменты», — напомнил он.
«И также эта идея — привезти Little Richard Band в Россию, чтобы они сыграли со Стивеном Сигалом в группе, — будет огромным успехом. Я уже знаю, что все билеты будут проданы. И затем, возможно, Стивен поедет в Соединенные Штаты и сыграет с Little Richard Band в США тоже», — поделился продюсер.
По словам Мао, «такие культурные обмены важны, чтобы напомнить людям, что Россия по-прежнему является движущей силой и у нее есть многое, что можно предложить миру».
Ранее стало известно, что российский фильм «Лед» заработал $3,3 млн за пределами России.