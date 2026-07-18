Продюсер Мао анонсировал фильм о России со Стивеном Сигалом

Кроме того, рассказал Мао, у Стивена Сигала есть «новый документальный фильм, который называется The Final Countdown и рассказывает об истории некоторых конфликтов и ситуаций, в которых оказывалась Россия». «Это очень хороший документальный фильм, он фантастический, — заверил американский продюсер. — И он выйдет, я полагаю, на российском Первом канале. А затем мы будем работать с ним над распространением этого фильма по всему миру. У нас есть соглашение с мировым дистрибьютором на весь его контент».