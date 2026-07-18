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Продюсер Мао анонсировал фильм о России со Стивеном Сигалом

Драму с бюджетом около $18 млн планируют показать в РФ, а затем и по всему миру
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, американский актер и режиссер Стивен Сигал занят работой над новой документальной кинокартиной, которую покажут сперва в России, а затем и по всему миру. Об этом в интервью ТАСС рассказал американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

«Мы со Стивеном Сигалом большие друзья, — поделился Мао. — Я очень хорошо его знаю. Мы работаем с ним над рядом проектов».

«Как вы знаете, он был в Санкт-Петербурге, он также является специальным атташе по культуре и дипломатическим отношениям между США и Россией, — напомнил продюсер. — Было бы здорово привлечь его к более активному участию. И я знаю, что это вопрос, который мы обсуждаем с Соединенными Штатами. У нас есть с ним пара проектов».

Один из них, отметил глава Studio Mao, — это фильм, сценарий для которого был написан недавно, и теперь его планируется запустить в производство. По словам продюсера, это «крупная картина, драма с бюджетом около $18 млн».

Кроме того, рассказал Мао, у Стивена Сигала есть «новый документальный фильм, который называется The Final Countdown и рассказывает об истории некоторых конфликтов и ситуаций, в которых оказывалась Россия». «Это очень хороший документальный фильм, он фантастический, — заверил американский продюсер. — И он выйдет, я полагаю, на российском Первом канале. А затем мы будем работать с ним над распространением этого фильма по всему миру. У нас есть соглашение с мировым дистрибьютором на весь его контент».

Ранее Стивен Сигал рассказал о впечатлении от Путина на их первой встрече.