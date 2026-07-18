Сборы фильма «Холоп 3» в российском прокате превысили 1 млрд рублей

По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье.