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Сборы фильма «Холоп 3» в российском прокате превысили 1 млрд рублей

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, общие сборы составляют 1 млрд 835 тыс. рублей
Съемки фильма «Холоп 3»
Съемки фильма «Холоп 3»

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма «Холоп 3» преодолели отметку в 1 млрд рублей, убедился корреспондент ТАСС. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 17 июля, общие сборы составляют 1 млрд 835 тыс. рублей.

По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье.

Бориса Вяземского сыграл Павел Прилучный, Елену Вяземскую — Кристина Асмус, Петра I — Милош Бикович. В ролях также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова. Режиссер — Клим Шипенко.

Ранее Шипенко наградили за вклад в российское кино.