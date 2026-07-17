Актер Хэл Уильямс из фильма «Экипаж» умер на 92-м году жизни

Уильямс ушел из жизни утром 15 июля в собственном доме в городе Ранчо-Мираж (штат Калифорния). В последние годы жизни артист испытывал проблемы со здоровьем. Незадолго до кончины Уильямс вернулся из Огайо, где участвовал в мероприятии, посвященном сериалу «Сэнфорд и сын». После поездки он рассказывал о сильной усталости.