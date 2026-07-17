Ранее Горбачева дважды была замужем. В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Григория Калинина, однако спустя три года супруги развелись. В 2021 году она зарегистрировала брак с музыкантом Антоном Савлеповым, лидером группы Quest Pistols. О расставании пары стало известно в 2023 году. Детей у актрисы нет.