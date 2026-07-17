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Ирину Горбачеву подозревают в романе с современным художником

Они появились вместе на свадьбе Иды Галич
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ирина Горбачева и Дмитрий Горбунов / фото: соцсети
Ирина Горбачева и Дмитрий Горбунов / фото: соцсети

38-летняя Ирина Горбачева появилась на свадьбе Иды Галич в компании художника Дмитрия Горбунова. В сети появились фотографии с торжества, на которых они сидят рядом, нежно обнимаются и держатся за руки. Пользователи заподозрили, что актрису и художника связывают романтические отношения. 

Ирина Горбачева и Дмитрий Горбунов / фото: соцсети
Ирина Горбачева и Дмитрий Горбунов / фото: соцсети
Ирина Горбачева и Дмитрий Горбунов / фото: соцсети
Ирина Горбачева и Дмитрий Горбунов / фото: соцсети

Горбунов — современный художник из Тольятти. Он входит в список ста самых перспективных молодых художников России по версии аналитической платформы INART. Его работы в жанрах абстрактной и концептуальной живописи выставляются в крупных галереях.

Ранее Горбачева дважды была замужем. В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Григория Калинина, однако спустя три года супруги развелись. В 2021 году она зарегистрировала брак с музыкантом Антоном Савлеповым, лидером группы Quest Pistols. О расставании пары стало известно в 2023 году. Детей у актрисы нет.

Ранее Горбачева рассказывала, что готова была бы встречаться с мужчиной, который живет с матерью.