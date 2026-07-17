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Марина Александрова показала фото из отпуска с мужем и детьми

Актриса отправилась на семейных отдых в Португалию
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Марина Александрова с семьей / фото: соцсети
Марина Александрова с семьей / фото: соцсети

Марина Александрова поделилась фотографиями из семейного отпуска в Португалии. В путешествие 43-летняя актриса отправилась вместе с мужем, режиссером Андреем Болтенко, а также 14-летним сыном Андреем и 10-летней дочерью Екатериной.

Марина Александрова / фото: соцсети
Марина Александрова / фото: соцсети

По словам Александровой, Португалия напомнила ей страну, которую могли бы придумать дети: с яркими разноцветными домами, извилистыми улицами, океаном и самыми сладкими десертами. Актриса также назвала ее местом новых открытий и хороших людей.

Марина Александрова с дочерью / фото: соцсети
Марина Александрова с дочерью / фото: соцсети

«Мы открыли для себя Португалию, которую, как мне показалось, сочинили дети... Такая она — страна географических открытий, романтических историй, книжных магазинов и очень добрых людей», — написала Александрова.

Ранее актриса показала редкое фото с 10-летней дочерью.