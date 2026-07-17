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Анна Заворотнюк показала результат окрашивания: «Розовый пигмент»

Блогер опубликовала фото розовой краски, чем удивила подписчиков
Анна Заворотнюк, фото: соцсети
Анна Заворотнюк, фото: соцсети

Анна Заворотнюк поделилась результатом эксперимента с окрашиванием. Вопреки ожиданиям публики, девушка не стала ярко‑розовой — мастера лишь добавили легкий пигмент к ее привычному оттенку волос. До процедуры блогер опубликовала фото розовой краски, чем удивила подписчиков.

Анна Заворотнюк / фото: соцсети
Анна Заворотнюк / фото: соцсети

«Ну все, я не стала розового цвета. Просто добавили легкий розовый пигмент в мой обычный цвет. Получилось очень прикольно, особенно на солнце», — рассказала Заворотнюк‑младшая.

Ранее Анна Заворотнюк назвала свой вес спустя год после родов.