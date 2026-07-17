Анна Заворотнюк показала результат окрашивания: «Розовый пигмент»

Анна Заворотнюк поделилась результатом эксперимента с окрашиванием. Вопреки ожиданиям публики, девушка не стала ярко‑розовой — мастера лишь добавили легкий пигмент к ее привычному оттенку волос. До процедуры блогер опубликовала фото розовой краски, чем удивила подписчиков.
«Ну все, я не стала розового цвета. Просто добавили легкий розовый пигмент в мой обычный цвет. Получилось очень прикольно, особенно на солнце», — рассказала Заворотнюк‑младшая.
Ранее Анна Заворотнюк назвала свой вес спустя год после родов.