Принц Гарри готовит документальный фильм к 30-летию со дня гибели принцессы Дианы

«За стенами дворца все чаще говорят, что Гарри снова выводит Диану в центр общественного внимания. Никто не сомневается в глубине его любви к матери, однако некоторые считают, что время и частота подобных признаний лишь усиливают разговоры о документальном фильме, посвященном ее наследию», — заявил один из собеседников издания.