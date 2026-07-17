Принц Гарри готовит документальный фильм к 30-летию со дня гибели принцессы Дианы

Принц Гарри может выпустить новый документальный фильм для Netflix к 30-й годовщине гибели принцессы Дианы, что рискует обострить его конфликт с принцем Уильямом, сообщает RadarOnline. Подозрения укрепились после того, как очевидцы заметили записывающее оборудование у могилы Дианы во время тайного визита Сассекских в поместье Элторп.
«За стенами дворца все чаще говорят, что Гарри снова выводит Диану в центр общественного внимания. Никто не сомневается в глубине его любви к матери, однако некоторые считают, что время и частота подобных признаний лишь усиливают разговоры о документальном фильме, посвященном ее наследию», — заявил один из собеседников издания.
В королевской семье инициатива вызывает недовольство, так как принц Уильям считает недопустимым использование памяти о матери в коммерческих медиапроектах брата. «Это должен был быть момент для личных размышлений, однако некоторые опасались, что позже эти кадры могут увидеть гораздо более широкую аудиторию», — приводит издание слова одного из инсайдеров.
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