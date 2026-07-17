Бенни Бланко рассказал, когда на самом деле начался его роман с Селеной Гомес

По словам продюсера, им с Гомес повезло: вокруг них — надёжный круг друзей и родных, знакомых ещё до того, как в их жизни наступила новая волна публичности. При этом Бланко не скрывает, что предпочитает приватность. В соцсетях он почти ограничивается рабочими публикациями и лишь изредка делится снимками жены или, например, понравившегося блюда.