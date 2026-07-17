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Бенни Бланко рассказал, когда на самом деле начался его роман с Селеной Гомес

Бенни Бланко рассказал что около восьми‑девяти месяцев они держали отношения в тайне
Селена Гомес и Бенни Бланко
Селена Гомес и Бенни БланкоИсточник: Legion-Media.ru

Бенни Бланко поделился деталями разговора с Селеной Гомес, который состоялся незадолго до того, как пара перестала скрывать свой роман. В интервью для El Pais он рассказал, что около восьми‑девяти месяцев они держали отношения в тайне, и в какой‑то момент певица забеспокоилась о том, насколько такой шаг будет комфортен для партнёра.

«Она спросила меня: “Ты уверен, что хочешь это сделать? Я пойму, если ты захочешь, чтобы мы просто остались друзьями”», — вспомнил Бланко.

По словам продюсера, им с Гомес повезло: вокруг них — надёжный круг друзей и родных, знакомых ещё до того, как в их жизни наступила новая волна публичности. При этом Бланко не скрывает, что предпочитает приватность. В соцсетях он почти ограничивается рабочими публикациями и лишь изредка делится снимками жены или, например, понравившегося блюда.

Пара начала встречаться в июле 2023 года. Слухи о романе стали активно распространяться к концу года, а официальное подтверждение от самой Гомес появилось в декабре. Поженились влюблённые в сентябре прошлого года.