Бенни Бланко рассказал, когда на самом деле начался его роман с Селеной Гомес

Бенни Бланко поделился деталями разговора с Селеной Гомес, который состоялся незадолго до того, как пара перестала скрывать свой роман. В интервью для El Pais он рассказал, что около восьми‑девяти месяцев они держали отношения в тайне, и в какой‑то момент певица забеспокоилась о том, насколько такой шаг будет комфортен для партнёра.
«Она спросила меня: “Ты уверен, что хочешь это сделать? Я пойму, если ты захочешь, чтобы мы просто остались друзьями”», — вспомнил Бланко.
По словам продюсера, им с Гомес повезло: вокруг них — надёжный круг друзей и родных, знакомых ещё до того, как в их жизни наступила новая волна публичности. При этом Бланко не скрывает, что предпочитает приватность. В соцсетях он почти ограничивается рабочими публикациями и лишь изредка делится снимками жены или, например, понравившегося блюда.
Пара начала встречаться в июле 2023 года. Слухи о романе стали активно распространяться к концу года, а официальное подтверждение от самой Гомес появилось в декабре. Поженились влюблённые в сентябре прошлого года.