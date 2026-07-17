Александра — младшая дочь Волковой. У актрисы также есть старшая дочь Валерия от первого брака, которая уже сама является многодетной матерью и ожидает четвертого ребенка. В разные годы Волкова состояла в браке с режиссером Сергеем Члиянцем и писателем Эдуардом Лимоновым, с которым познакомилась после работы в кино и увлечения его литературой.