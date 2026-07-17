Актриса Екатерина Волкова поделилась редкими семейными кадрами в честь 18-летия дочери Александры — ребенка от писателя и политика Эдуарда Лимонова. Публикация появилась в день совершеннолетия девушки, 17 июля.
Волкова опубликовала подборку фотографий разных лет: на одних снимках Александра позирует уже взрослой, на других — запечатлена в детстве, в том числе вместе с отцом. На одном из свежих кадров актриса нежно целует дочь в щеку. Также в подборку вошли архивные семейные фотографии, где Волкова изображена с детьми.
В обращении к дочери актриса подчеркнула важность самостоятельности, поддержки близких и внутренней опоры. Она пожелала Александре счастья, целеустремленности и надежного окружения, отметив, что всегда остается рядом.
Публикация вызвала отклик у подписчиков: в комментариях пользователи поздравили Александру с совершеннолетием, отметив ее внешнее сходство с родителями и пожелав благополучия.
Александра — младшая дочь Волковой. У актрисы также есть старшая дочь Валерия от первого брака, которая уже сама является многодетной матерью и ожидает четвертого ребенка. В разные годы Волкова состояла в браке с режиссером Сергеем Члиянцем и писателем Эдуардом Лимоновым, с которым познакомилась после работы в кино и увлечения его литературой.
Эдуард Лимонов — известный российский писатель и общественный деятель, скончавшийся в 2020 году.