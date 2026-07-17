Завершились съемки фильма «Цирк» — биографической драмы с элементами фэнтези со звездным актерским ансамблем во главе с Рузилем Минекаевым, Никитой Кологривым и Павлом Прилучным.
На новых кадрах со съемочной площадки актеры запечатлены в образах легендарных артистов советского цирка. Роль эквилибриста Льва Осинского, потерявшего во время Великой Отечественной войны руку, но продолжавшего выступать на арене, исполнил Рузиль Минекаев.
Павел Прилучный воплотит на экране грузинского артиста Сандро Да-Деша, с рождения лишенного рук. Зрителей он поражал своим необычным талантом — виртуозно рисовал, зажав кисточку пальцами ноги.
Сюжет сосредоточится вокруг Льва Осинского, который не сдается, пройдя через ужасы войны, но находит в себе силы вернуться в цирк. В 1950 году артист выполняет номер, который до сих пор считается высшим пилотажем: эквилибр на одной руке.
В одной из главных женских ролей предстанет Ангелина Стречина. Никита Кологривый сыграл роль коллеги Осинского, который работает в том же цирке клоуном.
Среди других звезд проекта — Владимир Мишуков, Василиса Коростышевская, Григорий Верник, Карина Александрова, Мария Бордовских, а также Эдгард и Аскольд Запашные, Даниэль Запашный и музыкант Mayot.
Проект реализуется при поддержке Большого Московского цирка, ФКП «Росгосцирк» и Союза Цирковых деятелей России. Креативным продюсером выступил Эдгард Запашный, а автором идеи — Андрей Дементьев-Корнилов. Снимает картину режиссер-дебютант Олеся Кустова.
Премьера фильма «Цирк» запланирована на 2027 год.