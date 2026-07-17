Сюжет сосредоточится вокруг Льва Осинского, который не сдается, пройдя через ужасы войны, но находит в себе силы вернуться в цирк. В 1950 году артист выполняет номер, который до сих пор считается высшим пилотажем: эквилибр на одной руке.