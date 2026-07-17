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53-летняя Гвинет Пэлтроу снялась топлес для рекламы

Актриса показала откровенные кадры в личном блоге
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Гвинет Пэлтроу устроила дерзкую презентацию новинки от своего бренда Goop. 53-летняя актриса снялась в откровенном видео, где эффектно сбросила полотенце, оставшись с обнаженной спиной.

Ролик, который Пэлтроу опубликовала в четверг, 16 июля, показывает ее за листанием ленты в телефоне прямо посреди цветущего поля. В какой-то момент звезда роняет полотенце, и на экране тут же появляется логотип Goop Beauty.

Гвинет Пэлтроу, фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу, фото: соцсети

«Хотите принять душ вместе с нами? Скоро появится новое средство для вашего ежедневного ритуала», — говорится в подписи к посту.

Напомним, что Гвинет запустила Goop еще в 2008 году. Со временем компания разрослась: актриса основала линию косметики Goop Beauty, а также сеть ресторанов быстрого питания Goop Kitchen, где упор делается на здоровое меню.