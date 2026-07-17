Гвинет Пэлтроу устроила дерзкую презентацию новинки от своего бренда Goop. 53-летняя актриса снялась в откровенном видео, где эффектно сбросила полотенце, оставшись с обнаженной спиной.
Ролик, который Пэлтроу опубликовала в четверг, 16 июля, показывает ее за листанием ленты в телефоне прямо посреди цветущего поля. В какой-то момент звезда роняет полотенце, и на экране тут же появляется логотип Goop Beauty.
«Хотите принять душ вместе с нами? Скоро появится новое средство для вашего ежедневного ритуала», — говорится в подписи к посту.
Напомним, что Гвинет запустила Goop еще в 2008 году. Со временем компания разрослась: актриса основала линию косметики Goop Beauty, а также сеть ресторанов быстрого питания Goop Kitchen, где упор делается на здоровое меню.