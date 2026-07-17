Умер художник-постановщик «Гардемаринов III» Сергей Иванов

Иванов родился 6 марта 1961 года в Москве. В 1989 году окончил художественный факультет ВГИКа им. С. А. Герасимова (мастерская Л. М. Платова, В. И. Кислых), с того же года работал художником-постановщиком киностудии «Мосфильм». Руководил мастерской на художественном факультете ВГИКа.