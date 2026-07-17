Умер художник-постановщик «Гардемаринов III» Сергей Иванов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Сергей Иванов, известный работой над фильмами «Гардемарины III», «Страна глухих» и «Анна Каренина», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«17 июля 2026 года ушел их жизни художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Сергей Владимирович Иванов (1961−2026)», — говорится в сообщении.
Иванов родился 6 марта 1961 года в Москве. В 1989 году окончил художественный факультет ВГИКа им. С. А. Герасимова (мастерская Л. М. Платова, В. И. Кислых), с того же года работал художником-постановщиком киностудии «Мосфильм». Руководил мастерской на художественном факультете ВГИКа.
В фильмографии Иванова — около 40 картин, среди которых «Гардемарины III», «Страна глухих», «О любви», «2-Асса-2», «Анна Каренина», «Девятая», «Ленин. Неизбежность» и другие. Художник трижды становился лауреатом кинопремий за лучшую работу художника — за картины «Небеса обетованные», «Царь» и «Сталинград». За работу над фильмом «Сталинград» был удостоен премии «Золотой орел».