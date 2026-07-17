57-летняя Наоми Уоттс раскрыла, как поддерживает молодость

57-летняя Наоми Уоттс рассказала, как ухаживает за кожей во время менопаузы. Когда актриса вступила в этот период на середине четвертого десятка, она столкнулась с нехваткой подходящих продуктов в магазинах. Тогда Уоттс решила запустить собственный бренд Stripes Beauty и создала простые средства для женщин среднего возраста.
Звезда признается, что пользуется не только своей косметикой. В интервью CNN она перечислила базовые продукты: мелкодисперсный спрей, который «помогает освежить макияж», средство для лица, поддерживающее кожу свежей, и крем SPF.
«Защита от солнца невероятно важна. Мой крем содержит гиалуроновую кислоту для увлажнения в течение всего дня. Если снятие макияжа вызывает боль или раздражение кожи, значит, вы используете неподходящие средства. Для более щадящего подхода попробуйте эту мицеллярную воду с pH-балансом», — советует Наоми.
В беседе с изданием People Уоттс добавила, что наносит крем SPF сразу после душа, иногда смешивая его с маслом для тела ради дополнительного увлажнения.