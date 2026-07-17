57-летняя Наоми Уоттс раскрыла, как поддерживает молодость

57-летняя Наоми Уоттс рассказала, как ухаживает за кожей во время менопаузы. Когда актриса вступила в этот период на середине четвертого десятка, она столкнулась с нехваткой подходящих продуктов в магазинах. Тогда Уоттс решила запустить собственный бренд Stripes Beauty и создала простые средства для женщин среднего возраста.