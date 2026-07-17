Карьеру артиста Дональд Сазерленд начал с того, что получил инженерное образование, но вскоре передумал и отправился учиться в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Не проучившись и года, он бросил учебу и начал играть в театре, хотя по-прежнему мечтал о кино. Первые кинопробы, в которых участвовал Сазерленд, закончились провалом: режиссеры считали его внешность слишком необычной для экрана. Но вскоре удача улыбнулась начинающему актеру.