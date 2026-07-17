Канадский актер Дональд Сазерленд прожил долгую и невероятно насыщенную жизнь. За 60 с лишним лет на экране он сыграл более 140 ролей в кино и сериалах и был отмечен множеством кинематографических наград. Даже Американская киноакадемия, долго обходившая актера вниманием, в 2017 году все-таки вручила ему почетную статуэтку за вклад в развитие кино.
Сазерленд был известен зрителям в 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы. Он не потерялся в 2000-х и пережил настоящий ренессанс популярности во втором десятилетии XXI века. Актер работал с выдающимися артистами разных поколений, появлялся в фильмах, становившихся мировыми хитами, а также способствовал становлению карьер множества молодых актеров.
Низкий старт
Карьеру артиста Дональд Сазерленд начал с того, что получил инженерное образование, но вскоре передумал и отправился учиться в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Не проучившись и года, он бросил учебу и начал играть в театре, хотя по-прежнему мечтал о кино. Первые кинопробы, в которых участвовал Сазерленд, закончились провалом: режиссеры считали его внешность слишком необычной для экрана. Но вскоре удача улыбнулась начинающему актеру.
Первую заметную роль в кино Сазерленд получил в итальянском фильме ужасов «Замок живых мертвецов», где также снимался Кристофер Ли. Сам Дональд появлялся на экране сразу в нескольких образах — сержанта Пола, ведьмы и старика. Его гонорар составлял всего 40 долларов в неделю и возможность спать на диване в номере режиссера. Но для начинающего актера этого было достаточно, и Сазерленд окончательно выбрал кино вместо театральной сцены.
Наедине с Феллини
Одной из главных творческих удач Дональд Сазерленд считал возможность сняться у великого итальянского режиссера Федерико Феллини. В 1976 году он исполнил главную роль Джакомо Казановы в исторической драме «Казанова Феллини», которая получила «Оскар» за лучшие костюмы. Однако сотрудничество двух талантливых людей оказалось непростым.
Продюсер картины Дино Де Лаурентис предлагал на роль Казановы Роберта Редфорда. Феллини отказался и ушел работать с Альберто Гримальди, который и предложил кандидатуру Сазерленда. Режиссер согласился, но потребовал, чтобы актер побрился налысо и снимался с накладными носом и подбородком.
Как позже вспоминал Сазерленд, первые пять недель съемок были настоящим испытанием. Но затем между актером и режиссером возникло взаимопонимание. Феллини приносил новые варианты сценария, Сазерленд с первого намека понимал замысел постановщика, и они сразу приступали к работе над следующей сценой.
Ради искусства
Дональд Сазерленд не только снимался в кино, но и поддерживал других актеров и режиссеров. Иногда он соглашался на небольшие роли, если считал, что это поможет развитию перспективных проектов. Так произошло с комедией Джона Лэндиса «Зверинец», где он сыграл профессора английского языка Дэйва Дженнингса.
Лэндис оказался в сложном положении: студия Universal отказывалась финансировать фильм без участия известной звезды. Такой звездой стал Сазерленд, который в 1978 году находился на пике популярности.
Более того, актер заметно расширил свою роль, добавив в нее сцену с обнажением. По первоначальному замыслу продюсеров эту сцену должна была исполнять начинающая актриса Карен Аллен, чтобы показать отношения ее героини Кэти с Дженнингсом. Девушка сильно смущалась, и Сазерленд намеренно переписал эпизод, чтобы поддержать ее. «Зверинец» стал дебютной картиной Аллен и положил начало ее успешной карьере.
Выгодный контракт
Со «Зверинцем» связан еще один любопытный факт из жизни Дональда Сазерленда. Актер не верил в успех фильма и согласился участвовать в нем прежде всего ради поддержки коллег. Однако бесплатно сниматься он не собирался.
Изначально ему предложили процент от кассовых сборов, но Сазерленд отказался и выбрал фиксированный гонорар — 35 тысяч долларов за съемочный день. В результате он стал самым высокооплачиваемым актером проекта.
Несмотря на скептические прогнозы, «Зверинец» стал хитом и собрал в прокате 141 миллион долларов. По некоторым оценкам, из-за отказа от процента Сазерленд потерял почти полтора миллиона долларов.
Поддержка друга
Своим лучшим другом Дональд Сазерленд считал американского менеджера индустрии развлечений, основателя Creative Artists Agency Роберта Мейера. В речи после получения почетного «Оскара» актер отдельно поблагодарил его, отметив, что Мейер поддерживал его на протяжении всей жизни.
Впрочем, иногда эта поддержка принимала весьма необычные формы. Несмотря на внушительную фильмографию, у Сазерленда случались периоды, когда он не мог найти работу. После завершения съемок в оскароносной картине «Обычные люди» актер признался другу, что находится в тяжелой депрессии и даже думает о самоубийстве.
Ответ Мейера оказался настолько неожиданным, что помог ему выйти из этого состояния: он сказал, что это плохая идея, ведь тогда ему придется утешать жену Сазерленда Франсин и, возможно, у них возникнут отношения. По словам актера, после этого депрессия быстро прошла.
К слову, Мейер также пытался помочь другу получить роль мистера Хаусмана в фильме «Грязные танцы», однако продюсеры выбрали Джерри Орбака.
Актер не без франшизы
Новому поколению зрителей Дональд Сазерленд известен прежде всего по серии фильмов «Голодные игры», где он сыграл президента Кориолана Сноу. Обычно для таких небольших, но значимых ролей студии приглашают известных актеров, однако Сазерленд сам проявил инициативу.
Он никогда не читал книги Сьюзен Коллинз, по которым создавались «Голодные игры», но имел привычку изучать сценарии. Когда к нему попал текст будущего блокбастера, актер заинтересовался проектом и написал подробное письмо режиссеру Гэри Россу.
В результате их общения роль Кориолана Сноу была значительно расширена, а Сазерленд в конце карьеры вновь оказался в центре внимания. Единственным неудобством для актера стали совместные фотографии с юными поклонницами: при росте 188 сантиметров ему приходилось постоянно приседать или наклоняться, чтобы попасть в кадр, а в девятом десятке лет это уже было не так просто.