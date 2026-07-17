«Одни и те же костюмы мне ушивали каждую смену! В какой-то момент костюмеры не выдержали и говорят: “Кристина, пожалуйста, ты можешь больше не худеть”», — рассказала Кристина. Актриса прислушалась к просьбам команды и остановила свой эксперимент.