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Кристина Асмус рассказала, как ей удалось быстро похудеть на 12 кг

Актриса рассказала, что сбросить вес ее мотивировал корсет на съемках «Холопа»
Кристина Асмус, фото: пресс-служба
Кристина Асмус, фото: пресс-служба

Кристина Асмус раскрыла секрет своего преображения. Актриса, известная по сериалу «Интерны», рассказала, что за год ей удалось сбросить 10−12 килограммов. Причем процесс она остановила осознанно, когда поняла, что достигла нужного результата.

В своем личном блоге артистка объяснила, что толчком к похудению стал съемочный процесс. На площадке фильма «Холоп» она с трудом застегивала корсет. Именно это и заставило ее действовать.

«Я втопила сразу солидный ритм: зал 3−4 раза в неделю, дьявольский дефицит калорий, процедуры, массажи, ходьба, бег, велосипед, бассейн и прочие вкусности», — поделилась знаменитость.

По словам Асмус, поначалу вес стоял на месте. Но потом килограммы начали уходить очень быстро. Стремительное похудение привело к тому, что съемочные костюмы приходилось постоянно перешивать.

«Одни и те же костюмы мне ушивали каждую смену! В какой-то момент костюмеры не выдержали и говорят: “Кристина, пожалуйста, ты можешь больше не худеть”», — рассказала Кристина. Актриса прислушалась к просьбам команды и остановила свой эксперимент.

Ранее Кристина Асмус показала себя в детстве.