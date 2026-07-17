Умерла первая ирландская обладательница «Оскара» Бренда Фрикер

«Таких, как она, больше никогда не будет, и мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать ее, любить ее и работать с ней. Она навсегда останется в моем сердце и в сердцах множества поклонников кино и телевидения по всему миру», — говорится в заявлении Белфилда.