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Умерла первая ирландская обладательница «Оскара» Бренда Фрикер

Актрисе был 81 год
Бренда Фрикер
Бренда ФрикерИсточник: Legion-Media

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Первая ирландская актриса, удостоенная американской кинопремии «Оскар», Бренда Фрикер умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на агента актрисы Фила Белфилда.

«Таких, как она, больше никогда не будет, и мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать ее, любить ее и работать с ней. Она навсегда останется в моем сердце и в сердцах множества поклонников кино и телевидения по всему миру», — говорится в заявлении Белфилда.

Фрикер получила «Оскар» за свою роль второго плана в британо-ирландской комедийной драме «Моя левая нога» (My Left Foot: The Story of Christie Brown, 1989). Получая награду, актриса в своей эмоциональной речи посвятила ее «всему народу Ирландии».

Всего актриса снялась почти в 80 фильмах. Одной из ее самых известных, хотя и эпизодических, ролей стала бездомная женщина с голубями, живущая в Центральном парке в Нью-Йорке, из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (Home Alone 2: Lost in New York, 1992).