«Мифические этапы путешествия Одиссея прекрасно представлены Гомером как метафорическое путешествие внутрь себя, но за всем этим скрывается и нечто реальное. Решения. Потерянные и спасенные жизни и любовь. Возможность рассказать эту реальную историю, неизбежно отбросив все украшения, невероятно воодушевляет. Мы сможем провести зрителей за кулисы, познакомить их с живыми людьми бронзового века, которые породили это зрелище, и прожить вместе с ними их настоящую историю», — сказал Гайдусек.