По мотивам древнегреческих мифов снимут сериал «Одиссея». Шоураннером проекта станет исполнительный продюсер первого сезона «Очень странных дел» Карл Гайдусек — пишет Deadline.
Новый сериал не связан с фильмом Кристофера Нолана «Одиссея». Нам ним будут работать греческая компания Tanweer, американская студия Tectonic и американо-армянская компания USATV.
Создатели обещают показать суровый мир бронзового века с войнами, предательствами и борьбой за выживание. Сюжет будет основан не только на поэме Гомера, но и на исторических событиях. Главным героем станет царь Итаки Одиссей.
«Мифические этапы путешествия Одиссея прекрасно представлены Гомером как метафорическое путешествие внутрь себя, но за всем этим скрывается и нечто реальное. Решения. Потерянные и спасенные жизни и любовь. Возможность рассказать эту реальную историю, неизбежно отбросив все украшения, невероятно воодушевляет. Мы сможем провести зрителей за кулисы, познакомить их с живыми людьми бронзового века, которые породили это зрелище, и прожить вместе с ними их настоящую историю», — сказал Гайдусек.
Проект разрабатывали несколько лет. Съемки планируют начать в 2027 году в Греции и Армении. Авторы также рассчитывают, что сериал станет началом франшизы.
Ранее звезды фильма «Одиссея» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд.