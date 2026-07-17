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Продюсер «Очень странных дел» снимет сериал по «Одиссее» Гомера

Проект не связан с нашумевшим фильмом «Одиссея» Кристофера Нолана
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Карл Гайдусек
Карл ГайдусекИсточник: Legion-Media.ru

По мотивам древнегреческих мифов снимут сериал «Одиссея». Шоураннером проекта станет исполнительный продюсер первого сезона «Очень странных дел» Карл Гайдусек — пишет Deadline.

Новый сериал не связан с фильмом Кристофера Нолана «Одиссея». Нам ним будут работать греческая компания Tanweer, американская студия Tectonic и американо-армянская компания USATV.

Создатели обещают показать суровый мир бронзового века с войнами, предательствами и борьбой за выживание. Сюжет будет основан не только на поэме Гомера, но и на исторических событиях. Главным героем станет царь Итаки Одиссей.

«Мифические этапы путешествия Одиссея прекрасно представлены Гомером как метафорическое путешествие внутрь себя, но за всем этим скрывается и нечто реальное. Решения. Потерянные и спасенные жизни и любовь. Возможность рассказать эту реальную историю, неизбежно отбросив все украшения, невероятно воодушевляет. Мы сможем провести зрителей за кулисы, познакомить их с живыми людьми бронзового века, которые породили это зрелище, и прожить вместе с ними их настоящую историю», — сказал Гайдусек.

Проект разрабатывали несколько лет. Съемки планируют начать в 2027 году в Греции и Армении. Авторы также рассчитывают, что сериал станет началом франшизы.

Ранее звезды фильма «Одиссея» пересказали сюжет поэмы Гомера за 60 секунд.