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Дочь Орнеллы Мути начала процедуру оформления российского гражданства

Найке Ривелли подчеркнула, что гордится своими русскими корнями и не намерена менять позицию
Орнелла Мути с дочерью Найке Ривелли
Орнелла Мути с дочерью Найке РивеллиИсточник: Алексей Молчановский

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, сообщила «Известиям», что уже запустила процесс получения российского паспорта. Артистка призналась: она регулярно приезжает в РФ вместе с матерью и присматривает жилье в Москве или Санкт-Петербурге.

«Мы любим Россию за удивительную культуру, красоту, а еще потому, что итальянцы, учившие историю, помнят, сколько раз русские приходили нам на помощь», — объяснила Ривелли.

По ее словам, ей неизвестно ни об одном итальянце, который столкнулся бы с трудностями из-за визитов в Россию. Певица подчеркнула: она гордится своим русским происхождением и не собирается менять позицию под давлением политической обстановки.

«Мама говорила мне, что художник творит для людей, а не для политики. Поэтому мы всегда будем возвращаться в Россию — там наши друзья, семья, ведь мы наполовину русские. Нельзя идти против собственного народа», — добавила исполнительница.

Кроме того, Ривелли заявила, что санкции Евросоюза против России вредят в первую очередь самим европейцам. В качестве примера она привела резкий скачок цен на газ в Италии.