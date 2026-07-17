Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, сообщила «Известиям», что уже запустила процесс получения российского паспорта. Артистка призналась: она регулярно приезжает в РФ вместе с матерью и присматривает жилье в Москве или Санкт-Петербурге.
«Мы любим Россию за удивительную культуру, красоту, а еще потому, что итальянцы, учившие историю, помнят, сколько раз русские приходили нам на помощь», — объяснила Ривелли.
По ее словам, ей неизвестно ни об одном итальянце, который столкнулся бы с трудностями из-за визитов в Россию. Певица подчеркнула: она гордится своим русским происхождением и не собирается менять позицию под давлением политической обстановки.
«Мама говорила мне, что художник творит для людей, а не для политики. Поэтому мы всегда будем возвращаться в Россию — там наши друзья, семья, ведь мы наполовину русские. Нельзя идти против собственного народа», — добавила исполнительница.
Кроме того, Ривелли заявила, что санкции Евросоюза против России вредят в первую очередь самим европейцам. В качестве примера она привела резкий скачок цен на газ в Италии.