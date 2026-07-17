Внешность Арианы Гранде на новом видео обеспокоила фанатов

Однако другие поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу кумира и принялись писать об этом в соцсетях. Кроме того, в TikTok появились десятки видео, в которых обеспокоенные фанаты гадают, почему Гранде внезапно сбросила вес. Подобные ролики набирают миллионы просмотров на платформе.