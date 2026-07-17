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Amazon ищет нового Кратоса для сериала по игре God of War

Райан Херст, которого ранее утвердили на роль, покинул проект из-за травмы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Бог войны» (1 сезон)
Кадр из сериала «Бог войны» (1 сезон)

Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television ищут нового исполнителя роли Кратоса в сериале «Бог войны» по мотивам популярной игры God of War. Как сообщает Deadline, Райан Херст покинул проект после серьезной травмы, полученной на съемках.

Актер, который должен был стать Кратосом, порвал бицепс во время выполнения трюка. Ему сделали операцию, и теперь он проходит реабилитацию.

Райан Херст
Райан ХерстИсточник: Legion-Media.ru

Сроки восстановления Херста не позволяют студии ждать его возвращения. Из-за высокой физической нагрузки, которую требует роль Кратоса, актер, вероятно, не смог бы возобновить съемки раньше 2027 года. Поэтому создатели решили заменить исполнителя главной роли.

Подготовку к возобновлению производства планируют начать в середине августа, а сами съемки — в середине октября.

До травмы Херст несколько месяцев готовился к роли, набрав около 18 килограммов мышечной массы. К моменту остановки производства команда уже завершила работу над четырьмя эпизодами, однако теперь их придется переснять с новым актером. Дополнительную сложность создает и то, что роль Атрея исполняет юный актер Каллум Винсон, который может заметно измениться за время вынужденного перерыва. 

Ранее стало известно, что Сергей Безруков исполнит роль бывшего миллиардера в новом сериале «Пятерка», съемки которого уже начались. 