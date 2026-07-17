До травмы Херст несколько месяцев готовился к роли, набрав около 18 килограммов мышечной массы. К моменту остановки производства команда уже завершила работу над четырьмя эпизодами, однако теперь их придется переснять с новым актером. Дополнительную сложность создает и то, что роль Атрея исполняет юный актер Каллум Винсон, который может заметно измениться за время вынужденного перерыва.