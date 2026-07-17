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Меган Фокс снялась в прозрачном наряде после неожиданного возвращения в соцсети

Актриса Меган Фокс показала откровенные фото после неожиданного возвращения в соцсети

Американская актриса и модель Меган Фокс снялась в откровенном виде после неожиданного возвращения в соцсети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Меган Фокс
Меган ФоксИсточник: Соцсети

40-летняя звезда «Трансформеров» предстала перед камерой в черных кружевных трусах и топе, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом она накинула на голову длинную вуаль, надела на шею тонкий чокер и сделала яркий макияж глаз в стиле smoky eyes.

Меган Фокс
Меган ФоксИсточник: Соцсети

Снимки Фокс набрали 2,1 миллиона лайков и 22 тысячи комментариев. «Добро пожаловать в 2007-й», «Ты идеальна», «Люблю новую Меган», «Фантастическая женщина», «Богиня», — высказывались поклонники.

Ранее бывший муж Меган Фокс рассказал, почему полюбил актрису.