Запашный объяснил решение снять фильм о Куклачеве при жизни дрессировщика

Запашный подчеркнул, что Куклачев является великим человеком. По его словам, картины о личностях такой величины нужно снимать при их жизни, таким образом выражая им признание и любовь. Артист добавил, что историю дрессировщика в фильме необходимо раскрыть со всех сторон и показать становление Куклачева как личности и как артиста, выстроившего уникальную связь с животными.