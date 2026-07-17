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Звезды «Одиссеи» пересказали сюжет поэмы за 60 секунд

Мэтт Дэймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон и другие актеры снялись в музыкальном ролике
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон на премьере «Одиссеи»
Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон на премьере «Одиссеи»Источник: Legion-Media.ru

Актеры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана пересказали сюжет одноименной поэмы Гомера всего за минуту. Ролик выпустили в преддверии нового эпизода «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».

В видео снялись Мэтт ДэймонТом Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал — исполнители ключевых ролей в картине. Они по очереди зачитывали текст под ритмичную музыку.

В основе фильма лежит поэма Гомера о царе Одиссее, который после окончания Троянской войны пытается вернуться домой. Во время долгого путешествия ему предстоит столкнуться с циклопами, сиренами, великанами-людоедами, а также чудовищами Сциллой и Харибдой. Пока Одиссей преодолевает испытания, его жена Пенелопа продолжает ждать его возвращения. В это время за руку царицы начинает бороться коварный Антиной, мечтающий занять трон Итаки.

Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Ранее стала известна дата выхода картины в России.