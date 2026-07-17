Актеры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана пересказали сюжет одноименной поэмы Гомера всего за минуту. Ролик выпустили в преддверии нового эпизода «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».
В видео снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал — исполнители ключевых ролей в картине. Они по очереди зачитывали текст под ритмичную музыку.
В основе фильма лежит поэма Гомера о царе Одиссее, который после окончания Троянской войны пытается вернуться домой. Во время долгого путешествия ему предстоит столкнуться с циклопами, сиренами, великанами-людоедами, а также чудовищами Сциллой и Харибдой. Пока Одиссей преодолевает испытания, его жена Пенелопа продолжает ждать его возвращения. В это время за руку царицы начинает бороться коварный Антиной, мечтающий занять трон Итаки.
Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Ранее стала известна дата выхода картины в России.