В основе фильма лежит поэма Гомера о царе Одиссее, который после окончания Троянской войны пытается вернуться домой. Во время долгого путешествия ему предстоит столкнуться с циклопами, сиренами, великанами-людоедами, а также чудовищами Сциллой и Харибдой. Пока Одиссей преодолевает испытания, его жена Пенелопа продолжает ждать его возвращения. В это время за руку царицы начинает бороться коварный Антиной, мечтающий занять трон Итаки.