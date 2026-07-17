The Hatters озвучит домовых в мультфильме «Малуша и Заколдованный Царевич»

«Для нашего фильма трек написала популярная группа The Hatters. И сами музыканты будут озвучивать домовых — это домовые, которые потеряли дом. Этот трек впоследствии к релизу фильма должен стать клипом. И вообще у нас планируется большая, очень масштабная маркетинговая кампания, которую мы начали уже больше, чем за год», — сказала Осетинская.