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The Hatters озвучит домовых в мультфильме «Малуша и Заколдованный Царевич»

Производством проекта занимается «Союзмультфильм»
Кадр из мультфильма «Малуша и заколдованный царевич»
Кадр из мультфильма «Малуша и заколдованный царевич»

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Участники музыкальной группы The Hatters озвучат персонажей нового полнометражного мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич», производством которого занимается киностудия «Союзмультфильм». Об этом рассказала кинопродюсер Юлия Осетинская на очной защите анимационных проектов Фонда кино.

«Для нашего фильма трек написала популярная группа The Hatters. И сами музыканты будут озвучивать домовых — это домовые, которые потеряли дом. Этот трек впоследствии к релизу фильма должен стать клипом. И вообще у нас планируется большая, очень масштабная маркетинговая кампания, которую мы начали уже больше, чем за год», — сказала Осетинская.

Группа The Hatters на «Премии Муз-ТВ 2026», фото: пресс-служба
Группа The Hatters на «Премии Муз-ТВ 2026», фото: пресс-служба

По сюжету отважная хранительница Леса Малуша и ее друг Ежуня находят Медведя, который оказывается Заколдованным Царевичем. Герои отправляются в опасное путешествие по Сказочному Лесу, чтобы спасти царство от гибели и вернуть Медведю человеческий облик.

Продюсер также сообщила, что в озвучании мультфильма примут участие Гарик Харламов и Илья Соболев. Кроме того, создатели ведут переговоры с Сергеем Буруновым. Прокатчиком картины выступит компания «Атмосфера кино». Премьера мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич» запланирована на 2027 год.