The Hatters озвучит домовых в мультфильме «Малуша и Заколдованный Царевич»

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Участники музыкальной группы The Hatters озвучат персонажей нового полнометражного мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич», производством которого занимается киностудия «Союзмультфильм». Об этом рассказала кинопродюсер Юлия Осетинская на очной защите анимационных проектов Фонда кино.
«Для нашего фильма трек написала популярная группа The Hatters. И сами музыканты будут озвучивать домовых — это домовые, которые потеряли дом. Этот трек впоследствии к релизу фильма должен стать клипом. И вообще у нас планируется большая, очень масштабная маркетинговая кампания, которую мы начали уже больше, чем за год», — сказала Осетинская.
По сюжету отважная хранительница Леса Малуша и ее друг Ежуня находят Медведя, который оказывается Заколдованным Царевичем. Герои отправляются в опасное путешествие по Сказочному Лесу, чтобы спасти царство от гибели и вернуть Медведю человеческий облик.
Продюсер также сообщила, что в озвучании мультфильма примут участие Гарик Харламов и Илья Соболев. Кроме того, создатели ведут переговоры с Сергеем Буруновым. Прокатчиком картины выступит компания «Атмосфера кино». Премьера мультфильма «Малуша и Заколдованный Царевич» запланирована на 2027 год.