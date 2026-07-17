Основная часть применения ИИ приходится на этап постпроизводства — от доработки визуальных эффектов до создания сложных сцен. В компании подчеркивают, что такие инструменты позволяют ускорить выпуск проектов, оптимизировать бюджеты и при этом сохранять или даже повышать качество изображения.