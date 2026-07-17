44-летняя Екатерина Волкова рассказала о воспитании 15-летней дочери Елизаветы, которую она растит вместе с мужем Андреем Карповым.
Волкова призналась, что старается придерживаться баланса в воспитании. Детям одинаково важны любовь и разумная строгость — считает она.
«Кнутом и пряником. Пряниками нельзя все время, это точно. Кнутом — тем более. И главное — любить детей. Кто будет любить наших детей, кроме нас? Никто. Больше обнимать, целовать, пока они это позволяют, тискать», — сказала актриса.
При этом Волкова отметила, что никогда не баловала дочь подарками: «Лиза ничего у меня не выпрашивала. Я изначально не выстраивала отношения по принципу: если уехала на гастроли, значит, должна чем-то откупиться. У нас не было моментов, когда ребенок заходит в “Детский мир” и истерику закатывает».
Также Волкова рассказала, что дочь совсем не разделяет ее любовь к сцене.
«Актерство она терпеть не может, театральные кружки ненавидит. В школе очень хороший кружок. Они такие спектакли ставят, с ними занимаются! Она говорит: "Даже не проси. Я готова на все, лишь бы не выходить на сцену"», — призналась звезда.
Ранее Екатерина Волкова с мужем и дочерью посетила кинопремьеру.