При этом Волкова отметила, что никогда не баловала дочь подарками: «Лиза ничего у меня не выпрашивала. Я изначально не выстраивала отношения по принципу: если уехала на гастроли, значит, должна чем-то откупиться. У нас не было моментов, когда ребенок заходит в “Детский мир” и истерику закатывает».