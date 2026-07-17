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Звезда «Ворониных» рассказала о правилах воспитания дочери

Актриса Екатерина Волкова призналась, что никогда не баловала 15-летнюю наследницу
Соня Жарова
Автор Кино Mail

44-летняя Екатерина Волкова рассказала о воспитании 15-летней дочери Елизаветы, которую она растит вместе с мужем Андреем Карповым. 

Волкова призналась, что старается придерживаться баланса в воспитании. Детям одинаково важны любовь и разумная строгость — считает она.

«Кнутом и пряником. Пряниками нельзя все время, это точно. Кнутом — тем более. И главное — любить детей. Кто будет любить наших детей, кроме нас? Никто. Больше обнимать, целовать, пока они это позволяют, тискать», — сказала актриса.

Екатерина Волкова с дочкой
Екатерина Волкова с дочкойИсточник: Соцсети

При этом Волкова отметила, что никогда не баловала дочь подарками: «Лиза ничего у меня не выпрашивала. Я изначально не выстраивала отношения по принципу: если уехала на гастроли, значит, должна чем-то откупиться. У нас не было моментов, когда ребенок заходит в “Детский мир” и истерику закатывает».

Екатерина Волкова с дочкой
Екатерина Волкова с дочкойИсточник: Соцсети

Также Волкова рассказала, что дочь совсем не разделяет ее любовь к сцене.

«Актерство она терпеть не может, театральные кружки ненавидит. В школе очень хороший кружок. Они такие спектакли ставят, с ними занимаются! Она говорит: "Даже не проси. Я готова на все, лишь бы не выходить на сцену"», — призналась звезда.

Ранее Екатерина Волкова с мужем и дочерью посетила кинопремьеру.