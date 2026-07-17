Дроздова и ее супруг, актер Дмитрий Певцов, вместе с начала 1990-х годов, однако родителями стали только в 2007 году. Ребенок был долгожданным, и беременность, наступившая, когда актрисе было 42 года, сопровождалась повышенным вниманием врачей — в том числе из-за возрастных рисков, о которых обычно предупреждают женщин старше 35 лет.