Актриса Ольга Дроздова впервые поделилась личной историей, связанной с ожиданием сына Елисея, рассказав о тревожном диагнозе, который врачи предполагали во время беременности. В онлайн-шоу «12 вопросов» артистка рассказала, что медики на основе анализов заподозрили у ребенка синдром Дауна, и это стало для нее серьезным испытанием.
Дроздова и ее супруг, актер Дмитрий Певцов, вместе с начала 1990-х годов, однако родителями стали только в 2007 году. Ребенок был долгожданным, и беременность, наступившая, когда актрисе было 42 года, сопровождалась повышенным вниманием врачей — в том числе из-за возрастных рисков, о которых обычно предупреждают женщин старше 35 лет.
Как рассказала Дроздова, после нескольких анализов ей сообщили о высокой вероятности хромосомной патологии. Для уточнения диагноза была проведена инвазивная процедура, после которой актрисе пришлось около месяца ждать окончательных результатов.
Дополнительным стрессом стали реакции окружающих: по словам Дроздовой, некоторые знакомые советовали прервать беременность, опасаясь подтверждения диагноза. Однако сама актриса придерживалась иной позиции и была готова сохранить ребенка независимо от возможных трудностей.
В итоге опасения медиков не подтвердились — Дроздова родила здорового сына. Артистка вспоминает, что новость о благополучном исходе стала для нее огромным облегчением.
Сегодня она открыто говорит о пережитом опыте и призывает не поддаваться страхам, связанным с поздней беременностью, подчеркивая, что материнство не ограничивает жизнь, а, напротив, меняет ее в лучшую сторону.