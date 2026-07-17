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Ольга Дроздова вспомнила сложную беременность в 42 года

Актриса призналась, что врачи подозревали синдром Дауна у ее сына
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с сыном Елисеем, фото: пресс-служба
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с сыном Елисеем, фото: пресс-служба

Актриса Ольга Дроздова впервые поделилась личной историей, связанной с ожиданием сына Елисея, рассказав о тревожном диагнозе, который врачи предполагали во время беременности. В онлайн-шоу «12 вопросов» артистка рассказала, что медики на основе анализов заподозрили у ребенка синдром Дауна, и это стало для нее серьезным испытанием.

Дроздова и ее супруг, актер Дмитрий Певцов, вместе с начала 1990-х годов, однако родителями стали только в 2007 году. Ребенок был долгожданным, и беременность, наступившая, когда актрисе было 42 года, сопровождалась повышенным вниманием врачей — в том числе из-за возрастных рисков, о которых обычно предупреждают женщин старше 35 лет.

Как рассказала Дроздова, после нескольких анализов ей сообщили о высокой вероятности хромосомной патологии. Для уточнения диагноза была проведена инвазивная процедура, после которой актрисе пришлось около месяца ждать окончательных результатов.

Дополнительным стрессом стали реакции окружающих: по словам Дроздовой, некоторые знакомые советовали прервать беременность, опасаясь подтверждения диагноза. Однако сама актриса придерживалась иной позиции и была готова сохранить ребенка независимо от возможных трудностей.

В итоге опасения медиков не подтвердились — Дроздова родила здорового сына. Артистка вспоминает, что новость о благополучном исходе стала для нее огромным облегчением.

Сегодня она открыто говорит о пережитом опыте и призывает не поддаваться страхам, связанным с поздней беременностью, подчеркивая, что материнство не ограничивает жизнь, а, напротив, меняет ее в лучшую сторону.