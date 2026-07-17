«Надеемся, что ты всегда будешь верен своему прекрасному сердцу, будешь мечтать о большем, будешь смелым, добрым и никогда не перестанешь удивляться. Пусть следующий год принесет тебе бесконечные приключения, счастье и любовь. Ты всегда будешь нашим самым большим благословением и сердцем нашей семьи. Мы любим тебя больше, чем можем выразить словами. С днем рождения, наш сладкий мальчик», — написала Лохан.