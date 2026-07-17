Сыну Линдси Лохан и ее мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса, исполнилось три года. По случаю дня рождения Луая супруги сходили в ресторан, а снимками с праздника актриса уже поделилась в соцсетях.
Лохан также написала сыну трогательное поздравление. Она назвала его главным подарком в своей жизни и призналась, что с его появлением каждый день наполнен любовью, смехом и благодарностью.
По словам актрисы, они с мужем гордятся тем, каким добрым, любознательным и жизнерадостным растет Луай.
«Надеемся, что ты всегда будешь верен своему прекрасному сердцу, будешь мечтать о большем, будешь смелым, добрым и никогда не перестанешь удивляться. Пусть следующий год принесет тебе бесконечные приключения, счастье и любовь. Ты всегда будешь нашим самым большим благословением и сердцем нашей семьи. Мы любим тебя больше, чем можем выразить словами. С днем рождения, наш сладкий мальчик», — написала Лохан.
Ранее Линдси Лохан сама отметила день рождения. На празднике она собрала друзей и родных — в том числе отца, с которым долгое время не общалась.