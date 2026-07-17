Этот прием Зендая использует уже несколько лет: ранее она интерпретировала визуальный язык фильмов «Дюна» и «Человек-паук», адаптируя модные решения под эстетику конкретных историй. В случае с «Одиссеей» акцент сместился в сторону античных силуэтов, драпировок и золотой палитры, ассоциирующейся с мифологией Древней Греции.