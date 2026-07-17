Зендая привлекла внимание на презентации фильма «Одиссея», появившись в образе, вдохновленном античной эстетикой. Актриса выбрала наряд в золотых тонах, отсылающий к образу древнегреческой богини, продолжив свою узнаваемую стратегию «метода стилизации» — подхода, при котором образы на красной дорожке перекликаются с темой проекта.
Этот прием Зендая использует уже несколько лет: ранее она интерпретировала визуальный язык фильмов «Дюна» и «Человек-паук», адаптируя модные решения под эстетику конкретных историй. В случае с «Одиссеей» акцент сместился в сторону античных силуэтов, драпировок и золотой палитры, ассоциирующейся с мифологией Древней Греции.
Ранее Зендая появилась на красной дорожке в образе ангела.