Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая появилась в образе греческой богини на премьере «Одиссеи»

Актриса появилась на презентации «Одиссеи» в образе греческой богини
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media

Зендая привлекла внимание на презентации фильма «Одиссея», появившись в образе, вдохновленном античной эстетикой. Актриса выбрала наряд в золотых тонах, отсылающий к образу древнегреческой богини, продолжив свою узнаваемую стратегию «метода стилизации» — подхода, при котором образы на красной дорожке перекликаются с темой проекта.

Зендая, фото: соцсети
Зендая, фото: соцсети

Этот прием Зендая использует уже несколько лет: ранее она интерпретировала визуальный язык фильмов «Дюна» и «Человек-паук», адаптируя модные решения под эстетику конкретных историй. В случае с «Одиссеей» акцент сместился в сторону античных силуэтов, драпировок и золотой палитры, ассоциирующейся с мифологией Древней Греции.

Зендая, фото: соцсети
Зендая, фото: соцсети

Ранее Зендая появилась на красной дорожке в образе ангела.