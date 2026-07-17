Дженна Ортега и Роуз Бирн снимутся в новом фильме режиссера Мэри Бронштейн, которая сняла нашумевшую картину «Я бы тебя пнула, если бы могла» с Бирн в главной роли — сообщает The Hollywood Reporter.
Картина получила название «Противная». В центре сюжета — молодая гимнастка, которая мечтает попасть в олимпийскую сборную. На пути к цели ей предстоит противостоять своему главному сопернику — собственному тренеру.
Сценарий фильма написала Изабелла Ярош. В 2024 году он вошел в список лучших нереализованных сценариев Голливуда. Производством займется студия LuckyChap.
Съемки начнутся осенью 2026 года. Дженна Ортега также выступит одним из продюсеров проекта. Производством фильма занимается компания Clockwork, которая работала над фильмом «Анора».
Ранее в сети появился трейлер фильма «Клара и Солнце», в котором Ортега играет андроида.