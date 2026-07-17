«Мы сами недоумеваем, как у двух брюнетов родилась такая блондинка. Мы ждем, что она потемнеет, потому что нам самим неловко. Когда мы гуляем на улице, есть ощущение, что я все-таки погуляла где-то на стороне. Но это не так», — пошутила актриса.