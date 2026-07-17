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Елизавета Моряк ответила на комментарий о схожести дочери с Павлом Прилучным

Жена Сарика Андреасяна с юмором отнеслась к подозрению подписчицы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Елизавета Моряк
Елизавета МорякИсточник: Пресс-служба

Елизавета Моряк ответила на комментарий подписчицы, которая сравнила ее младшую дочь Шарлиз с Павлом Прилучным. Поклонница написала, что девочка очень похожа на актера, с которым Моряк не раз снималась в одних проектах и даже играла любовь. 

Павел Прилучный, Роман Панков и Елизавета Моряк на съемках фильма «Зима в Простоквашино»
Павел Прилучный, Роман Панков и Елизавета Моряк на съемках фильма «Зима в Простоквашино»

Актриса отнеслась к сравнению с иронией. Она подчеркнула, что экранные отношения не имеют ничего общего с реальной жизнью, и пошутила, что если бы у нее и Павла Прилучного действительно были общие дети, скрыть это вряд ли удалось бы.

«Все мои творения — результат моей творческой деятельности с режиссером Сариком Андреасяном», — сказала Моряк.

При этом актриса призналась, что они с мужем и сами удивлены внешностью младшей дочери. По словам Моряк, оба родителя — брюнеты, поэтому они ждут, что со временем волосы Шарлиз потемнеют.

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк с детьми, фото: соцсети
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк с детьми, фото: соцсети

«Мы сами недоумеваем, как у двух брюнетов родилась такая блондинка. Мы ждем, что она потемнеет, потому что нам самим неловко. Когда мы гуляем на улице, есть ощущение, что я все-таки погуляла где-то на стороне. Но это не так», — пошутила актриса.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян женаты четыре года. В 2023 году у супругов родилась дочь Элизабет, а спустя два года — Шарлиз. Сейчас пара ждет третьего ребенка — сына.

Ранее Моряк высказалась о материнстве. 