Елизавета Моряк ответила на комментарий подписчицы, которая сравнила ее младшую дочь Шарлиз с Павлом Прилучным. Поклонница написала, что девочка очень похожа на актера, с которым Моряк не раз снималась в одних проектах и даже играла любовь.
Актриса отнеслась к сравнению с иронией. Она подчеркнула, что экранные отношения не имеют ничего общего с реальной жизнью, и пошутила, что если бы у нее и Павла Прилучного действительно были общие дети, скрыть это вряд ли удалось бы.
«Все мои творения — результат моей творческой деятельности с режиссером Сариком Андреасяном», — сказала Моряк.
При этом актриса призналась, что они с мужем и сами удивлены внешностью младшей дочери. По словам Моряк, оба родителя — брюнеты, поэтому они ждут, что со временем волосы Шарлиз потемнеют.
«Мы сами недоумеваем, как у двух брюнетов родилась такая блондинка. Мы ждем, что она потемнеет, потому что нам самим неловко. Когда мы гуляем на улице, есть ощущение, что я все-таки погуляла где-то на стороне. Но это не так», — пошутила актриса.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян женаты четыре года. В 2023 году у супругов родилась дочь Элизабет, а спустя два года — Шарлиз. Сейчас пара ждет третьего ребенка — сына.
Ранее Моряк высказалась о материнстве.