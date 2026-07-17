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Композитор «Одиссеи» отказался от оркестра при создании музыки по просьбе Нолана

Создатели фильма стремились уйти от привычного музыкального сопровождения исторических лент
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Композитор Людвиг Йоранссон рассказал о необычном подходе к созданию музыки для нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Режиссер попросил отказаться от традиционного оркестра и найти более древнее и уникальное звучание. Об этом стало известно изданию Variety.

«Тогда оркестра не было… Это был вызов и одновременно возможность попытаться создать что-то уникальное», — сказал он.

Работа над «Одиссеей» стала третьим совместным проектом Йоранссона и Нолана после картин «Принцип» и «Оппенгеймер». Создатели фильма стремились уйти от привычного музыкального сопровождения исторических лент. По замыслу режиссера, звучание должно было передавать атмосферу Древней Греции, но при этом оставаться современным и вне времени.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Особое внимание композитор уделил эпохе бронзового века. По предложению Нолана он начал экспериментировать с металлическими звуками и арендовал 35 бронзовых гонгов разных размеров. Йоранссон рассказывал, что использовал не только специальные инструменты, но и необычные источники звука — бил по стенам, металлическим предметам и различным поверхностям вокруг себя.

В музыкальной части фильма также появились лира, аулос и вокальные партии, которые, по словам автора, усиливают эмоциональное восприятие композиции. Кроме оригинальной партитуры, в саундтрек вошла песня When I'm Home, созданная Джеймсом Блейком, Трэвисом Скоттом, Йоранссоном и самим Ноланом.

Фильм основан на древнегреческой поэме Гомера и рассказывает историю царя Итаки Одиссея. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, а в актерский состав также вошли Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая и Шарлиз Терон. Картина станет 13-м полнометражным фильмом Нолана в качестве режиссера.