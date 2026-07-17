Композитор «Одиссеи» отказался от оркестра при создании музыки по просьбе Нолана

Работа над «Одиссеей» стала третьим совместным проектом Йоранссона и Нолана после картин «Принцип» и «Оппенгеймер». Создатели фильма стремились уйти от привычного музыкального сопровождения исторических лент. По замыслу режиссера, звучание должно было передавать атмосферу Древней Греции, но при этом оставаться современным и вне времени.