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Анастасия Уколова показала новые кадры с возлюбленным Антоном Филипенко

Актеры летали на параплане в Турции
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анастасия Уколова
Анастасия УколоваИсточник: Пресс-служба

32-летняя Анастасия Уколова проводит отпуск в Турции вместе со своим возлюбленным — 41-летним актером Антоном Филипенко. Во время путешествия пара решила попробовать экстремальное развлечение — полет на параплане.

Актриса призналась, что на это ее подтолкнул избранник, и поделилась кадрами подготовки к полету. 

«Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина», — подписала видео Уколова.

Анастасия Уколова / фото: соцсети
Анастасия Уколова / фото: соцсети

Уколова призналась, что рассчитывала лететь вместе с Филипенко, но в итоге им пришлось разделиться. 

«Вообще я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва», — рассказала актриса.

Ранее Уколова поделалиась подборкой кадров из отпуска, среди которых было и фото Филипенко. Тем самым актриса подтвердила их отношения. 