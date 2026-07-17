32-летняя Анастасия Уколова проводит отпуск в Турции вместе со своим возлюбленным — 41-летним актером Антоном Филипенко. Во время путешествия пара решила попробовать экстремальное развлечение — полет на параплане.
Актриса призналась, что на это ее подтолкнул избранник, и поделилась кадрами подготовки к полету.
«Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина», — подписала видео Уколова.
Уколова призналась, что рассчитывала лететь вместе с Филипенко, но в итоге им пришлось разделиться.
«Вообще я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва», — рассказала актриса.
Ранее Уколова поделалиась подборкой кадров из отпуска, среди которых было и фото Филипенко. Тем самым актриса подтвердила их отношения.