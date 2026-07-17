В прошлом году в интернете активно обсуждали возможный разлад в семье Богатырева и телеведущей Татьяны Арнтгольц. Поговаривали, что их брак, который продлился почти пять лет, может рухнуть. Сами супруги долго хранили молчание и никак не комментировали слухи. В декабре стало известно: Марк и Татьяна официально оформили развод. После расставания у бывших мужа и жены остался общий сын Данила.