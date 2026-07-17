Марк Богатырев, известный зрителям по роли в сериале «Кухня», показал в своем личном блоге редкие кадры с сыном. На снимках запечатлен 5-летний Данила — мальчик сидел в специальном детском кресле на раме велосипеда и широко улыбался.
В прошлом году в интернете активно обсуждали возможный разлад в семье Богатырева и телеведущей Татьяны Арнтгольц. Поговаривали, что их брак, который продлился почти пять лет, может рухнуть. Сами супруги долго хранили молчание и никак не комментировали слухи. В декабре стало известно: Марк и Татьяна официально оформили развод. После расставания у бывших мужа и жены остался общий сын Данила.
Ранее Марк Богатырев представил независимый фильм со своим участием.