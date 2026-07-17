В постановке Льва Додина Козловский исполняет роль купца Ермолая Лопахина. Это первое появление актера на сцене МДТ за последние три года. В спектакле он играет вместе с Боярской и актрисой Ксенией Раппопорт. Общим фото с ней и Козловским поделилась директор PR-агентства Наталья Плеханова.