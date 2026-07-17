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Данила Козловский вышел на сцену с бывшей возлюбленной Елизаветой Боярской

Актер вернулся в труппу Малого драматического театра
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Елизавета Боярская и Данила Козловский
Елизавета Боярская и Данила КозловскийИсточник: Алексей Молчановский

Данила Козловский вновь вышел на одну сцену с бывшей возлюбленной Елизаветой Боярской. Актер вернулся в труппу Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге и сыграл в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова.

В постановке Льва Додина Козловский исполняет роль купца Ермолая Лопахина. Это первое появление актера на сцене МДТ за последние три года. В спектакле он играет вместе с Боярской и актрисой Ксенией Раппопорт. Общим фото с ней и Козловским поделилась директор PR-агентства Наталья Плеханова.

Наталья Плеханова, Данила Козловский и Ксения Раппопорт / фото: соцсети
Наталья Плеханова, Данила Козловский и Ксения Раппопорт / фото: соцсети

«Дружеское. Любимое. Летнее. Фантастические люди — любовь», — написала она.

На спектакле был аншлаг. После финала зрители около 15 минут аплодировали артистам стоя.

«Ну какие-то великие просто», «Люблю вас и всегда буду любить. Что за вечер!», «Это было феерично и неподражаемо», «Спасибо, что видим на сцене опять Ксению Раппопорт и Данилу Козловского. Браво!», — делились впечатлениями зрители. 

Ранее Данила Козловский поделился эмоциями от полуфинала ЧМ-2026.