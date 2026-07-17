Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов, Хлынина и Урсуляк в историческом сериале «Арсеньев»: новые кадры

Приключенческая драма о жизни исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Арсеньева выйдет в эфир осенью
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Евгений Миронов в сериале «Арсеньев»
Евгений Миронов в сериале «Арсеньев»

Появились новые кадры масштабного исторического сериала «Арсеньев». Проект рассказывает о жизни знаменитого путешественника, этнографа, исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева и охватывает период длиной в 26 лет, во время которых Арсеньев провел несколько опасных экспедиций и сделал множество географических открытий.

Евгений Миронов в сериале «Арсеньев»
Евгений Миронов в сериале «Арсеньев»
Юлия Хлынина и Евгений Миронов в сериале «Арсеньев»
Юлия Хлынина и Евгений Миронов в сериале «Арсеньев»
Виктор Вержбицкий в сериале «Арсеньев»
Виктор Вержбицкий в сериале «Арсеньев»

Владимира Арсеньева в сериале сыграл Евгений Миронов. Он также выступил в качестве художественного руководителя и соавтора сценария проекта. Режиссером «Арсеньева» стал Дмитрий Киселев («Время первых»).

Евгений Миронов и Александра Урсуляк в сериале «Арсеньев»
Евгений Миронов и Александра Урсуляк в сериале «Арсеньев»
Съемки сериала «Арсеньев», фото: пресс-служба
Съемки сериала «Арсеньев», фото: пресс-служба
Николай Артемьев и Евгений Миронов в сериале «Арсеньев»
Николай Артемьев и Евгений Миронов в сериале «Арсеньев»
Александра Урсуляк в сериале «Арсеньев»
Александра Урсуляк в сериале «Арсеньев»

Премьера сериала «Арсеньев» состоится осенью 2026 года на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре Okko и будет приурочена к 60-летнему юбилею Евгения Миронова.