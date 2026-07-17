Появились новые кадры масштабного исторического сериала «Арсеньев». Проект рассказывает о жизни знаменитого путешественника, этнографа, исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева и охватывает период длиной в 26 лет, во время которых Арсеньев провел несколько опасных экспедиций и сделал множество географических открытий.