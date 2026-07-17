Появились новые кадры масштабного исторического сериала «Арсеньев». Проект рассказывает о жизни знаменитого путешественника, этнографа, исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева и охватывает период длиной в 26 лет, во время которых Арсеньев провел несколько опасных экспедиций и сделал множество географических открытий.
Владимира Арсеньева в сериале сыграл Евгений Миронов. Он также выступил в качестве художественного руководителя и соавтора сценария проекта. Режиссером «Арсеньева» стал Дмитрий Киселев («Время первых»).
Помимо Миронова, роли в сериале исполнили Александра Урсуляк, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Владимир Кошевой, Авангард Леонтьев, Алиса Фрейндлих и многие другие.
Премьера сериала «Арсеньев» состоится осенью 2026 года на телеканале «Россия» и в онлайн-кинотеатре Okko и будет приурочена к 60-летнему юбилею Евгения Миронова.