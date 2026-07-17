Звезда «Закрытой школы» показала побритую голову после пересадки волос

Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни восторженно оценили смелое преображение: «Неожиданно, но очень здорово!!!», «Я сначала вас и не узнала… Хочу сказать, это очень классный вариант». Другие, напротив, растерялись и засыпали вопросами: «Пересадка волос была?», «Жесть», «Что за лысина? Где ваши красивые волосы?».