Звезда «Закрытой школы» показала побритую голову после пересадки волос

Российская актриса Евгения Осипова, знакомая зрителям по сериалу «Закрытая школа», нечасто радует поклонников публикациями в личном блоге. Однако на днях артистка вышла на связь и опубликовала крайне смелое фото, сделанное после операции по пересадке волос.
У многих пользователей Сети снимок вызвал настоящий шок. На селфи, сделанном на улице, 40‑летняя Осипова предстала с полностью побритой головой. Актриса выбрала для выхода розовую футболку и солнцезащитные очки.
Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни восторженно оценили смелое преображение: «Неожиданно, но очень здорово!!!», «Я сначала вас и не узнала… Хочу сказать, это очень классный вариант». Другие, напротив, растерялись и засыпали вопросами: «Пересадка волос была?», «Жесть», «Что за лысина? Где ваши красивые волосы?».