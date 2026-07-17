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Звезда «Закрытой школы» показала побритую голову после пересадки волос

Актриса Евгения Осипова показала побритую голову после пересадки волос
Евгения Осипова
Евгения ОсиповаИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса Евгения Осипова, знакомая зрителям по сериалу «Закрытая школа», нечасто радует поклонников публикациями в личном блоге. Однако на днях артистка вышла на связь и опубликовала крайне смелое фото, сделанное после операции по пересадке волос.

Евгения Осипова / фото: соцсети
Евгения Осипова / фото: соцсети

У многих пользователей Сети снимок вызвал настоящий шок. На селфи, сделанном на улице, 40‑летняя Осипова предстала с полностью побритой головой. Актриса выбрала для выхода розовую футболку и солнцезащитные очки.

Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни восторженно оценили смелое преображение: «Неожиданно, но очень здорово!!!», «Я сначала вас и не узнала… Хочу сказать, это очень классный вариант». Другие, напротив, растерялись и засыпали вопросами: «Пересадка волос была?», «Жесть», «Что за лысина? Где ваши красивые волосы?».