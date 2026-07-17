По динамике превью «Одиссея» уже опережает «Оппенгеймера», который стартовал с 10,5 млн долларов. Тогда успех биографической драмы был дополнительно усилен эффектом «Барбигеймера» и мощными сборами в премиальных форматах: фильм заработал 33 млн долларов в пятницу с учетом превью и 82,4 млн долларов за дебютный уик-энд. При этом текущие показатели «Одиссеи» уже обеспечили ей третье место в истории США по сборам на предварительных показах — выше остаются лишь «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (30,6 млн долларов) и «Темный рыцарь» (18,5 млн долларов).