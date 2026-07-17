Эпический фильм Кристофера Нолана «Одиссея», выпущенный Universal, стартует в прокате с уверенных показателей: по данным индустриальных источников, сборы на предварительных сеансах в США достигли около 15 млн долларов. Официальные цифры ожидаются позже, однако уже сейчас ясно, что речь идет о сильнейшем старте года среди игровых релизов.
Если оценка подтвердится, «Одиссея» обойдет по предпродажам и превью-показам недавний релиз Lionsgate «Майкл», который заработал 12,6 млн долларов на старте превью и в итоге собрал 97,2 млн долларов за первый уик-энд в США.
Картина демонстрирует высокий интерес аудитории и по пользовательским оценкам: рейтинг зрителей на Rotten Tomatoes достиг 96%, что стало рекордом в фильмографии Нолана. Для сравнения, такие его проекты, как «Темный рыцарь», «Бэтмен: Начало» и «Помни», удерживаются на уровне 94%, а оскароносный «Оппенгеймер» — на отметке 91%.
По динамике превью «Одиссея» уже опережает «Оппенгеймера», который стартовал с 10,5 млн долларов. Тогда успех биографической драмы был дополнительно усилен эффектом «Барбигеймера» и мощными сборами в премиальных форматах: фильм заработал 33 млн долларов в пятницу с учетом превью и 82,4 млн долларов за дебютный уик-энд. При этом текущие показатели «Одиссеи» уже обеспечили ей третье место в истории США по сборам на предварительных показах — выше остаются лишь «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (30,6 млн долларов) и «Темный рыцарь» (18,5 млн долларов).
По сравнению с другими блокбастерами, активно продвигаемыми через IMAX, «Одиссея» демонстрирует конкурентоспособные результаты. Она лишь немного уступает «Аватару: Путь воды» Джеймса Кэмерона (17 млн долларов на превью и 134 млн долларов за уик-энд), но заметно опережает «Дюну: Часть вторая», стартовавшую с 12 млн долларов на предварительных показах и собравшую 82,5 млн долларов в дебютные выходные в Северной Америке.