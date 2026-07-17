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Гришаева заявила об отсутствии режиссерских амбиций

Заслуженная артистка России назвала себя исполнителем
Нонна Гришаева
Нонна ГришаеваИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра РОСТА в Царицыне, заслуженная артистка России Нонна Гришаева считает себя в первую очередь исполнителем. В беседе с ТАСС она заявила об отсутствии амбиций стать режиссером.

«У меня никогда не было режиссерских амбиций. В нашей семье за это отвечает мой супруг — прекрасный режиссер, главный режиссер нашего театра (Александр Нестеров — прим. ТАСС). Он ставит замечательные спектакли. У меня никогда не было ни таких амбиций, ни тяги, ни таланта. Я исполнитель. Я актриса. И никогда не пыталась ничего ставить. Единственное — всегда перед премьерой артисты сдают спектакль худруку. Вот тогда я смотрю и вношу коррективы. Но своего видения не диктую, в работу не вмешиваюсь, условий не ставлю», — сказала артистка.

21 июля Нонна Гришаева отметит юбилей.