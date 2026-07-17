Третий сезон сериала «Фишер», получивший название «После Фишера. Инквизитор», переносит зрителей в Алтайский край. В небольшом городе у границы тайги находят тело дочери местного чиновника. Обстоятельства преступления заставляют следствие предположить, что убийство связано с серией давних нераскрытых дел, за которыми стоит загадочный преступник по прозвищу Инквизитор. Расследованием занимаются сотрудница местной полиции Ольга Белова и следователь Игорь Терехов, приехавший из Барнаула. По мере поиска виновного они выходят на след таинственной девушки, выросшей в тайге вдали от цивилизации, и пытаются понять, какое отношение она имеет к цепочке жестоких преступлений.
В финале Ольге Беловой и Игорю Терехову удалось спасти тех, чьи жизни оказались под угрозой. Рассказываем, чем завершился третий сезон.
Итоги финальной серии 3-го сезона сериала «Фишер»
Финальный эпизод начинается с новых попыток выйти на след Инквизитора. Белова и Терехов допрашивают шаманку и Грека, пытаясь выяснить, кто стоит за убийствами. Во время допроса впервые звучит имя Максима Воронцова. Тем временем в отдел полиции приходит старший сын Грека вместе с семейным адвокатом. Он готов помочь следствию добиться для отца более мягкого наказания, рассчитывая взамен получить полный контроль над семейным бизнесом. Однако Белова отвергает такое предложение, считая, что ответственность должна понести вся преступная система, созданная семьей Грека.
Маньяк выходит на связь с Сашей и присылает ей аудиосообщение с инструкциями для встречи. Выполнив его требования, девушка оказывается заперта в заброшенной части учебного заведения. Там преступник предлагает ей выбор: попытаться спастись или выслушать историю его прошлого. Саша соглашается на рассказ, надеясь узнать мотивы убийцы и выиграть время.
В это же время Белова, Тонка и Айдар продолжают расследование. Осматривая бывшую квартиру семьи Воронцовых, они выясняют, что мать Максима погибла во время пожара после тяжелого ранения. Это открытие заставляет Белову вспомнить трагические события 2006 года, когда она спасла маленького мальчика из огня. Тогда следователь понимает, что именно пережитая детская травма определила поведение преступника: каждое убийство становилось для него попыткой вновь пережить обстоятельства гибели матери.
Саше удается выбраться из ловушки, но вскоре маньяк вновь берет ситуацию под контроль. Он требует привести к нему Тонку, убежденный, что только она способна «спасти» его. В противном случае преступник обещает продолжить расправы над молодыми девушками. После разговора Саша предупреждает подругу, что встречаться с убийцей одной нельзя.
Тем временем Инквизитор проникает в камеру Грека и убивает его, считая ответственным за жертв давнего пожара. Шаманка продолжает говорить загадками, но следователи сопоставляют все подсказки и понимают, что разыскиваемый преступник долгое время скрывался под видом бармена в местном заведении.
Развязка происходит в логове маньяка. Тонка соглашается встретиться с ним, и тот требует признания в любви, надеясь таким образом обрести внутреннее искупление. Девушка отказывается лгать. На помощь приходят Белова и Терехов, однако ради спасения Тонки Беловой приходится добровольно сдаться преступнику.
Переломный момент наступает благодаря Терехову. Он выманивает Инквизитора наружу и показывает ему оцифрованную домашнюю видеозапись с матерью. Потеряв самообладание, убийца пытается погибнуть в огне, чтобы символически воссоединиться с ней. Однако Терехов не позволяет ему покончить с собой, тушит пожар и передает преступника полиции.
Эпилог показывает, как складываются судьбы главных героев. Терехов прощается с Беловой и уезжает работать в Москву. У самой Беловой постепенно восстанавливаются отношения с дочерью. Тонка же вновь уходит в тайгу, оставив Айдару записку с признанием в любви.
Как сложились судьбы главных героев
Финал третьего сезона поставил точку не только в расследовании дела Инквизитора, но и в личных историях центральных персонажей.
Ольга Белова
Белова (Юлия Снигирь) сыграла ключевую роль в поимке Инквизитора. Ради спасения Тонки она добровольно сдалась маньяку, но благодаря действиям Терехова смогла выбраться живой. После завершения расследования в ее жизни наступают долгожданные перемены: ей удается наладить отношения с дочерью, что становится одним из самых светлых моментов финала.
Игорь Терехов
Именно Терехов (Александр Петров) находит способ обезвредить преступника. Он выводит Инквизитора из укрытия, показывая ему семейную видеозапись с матерью, после чего не дает маньяку погибнуть в огне и передает его полиции. Завершив расследование, следователь прощается с Беловой и возвращается в Москву, где продолжает службу.
Тонка
Тонка (Полина Гухман) становится последней предполагаемой жертвой Инквизитора. Преступник надеется услышать от нее признание в любви, однако девушка не идет у него на поводу, несмотря на угрозу смерти. После спасения она вновь уходит в тайгу, оставив Айдару записку с признанием в своих чувствах.
Будет ли продолжение сериала «Фишер»
Да. Еще до завершения третьего сезона стало известно, что сериал получит продолжение. Премьера четвертого сезона запланирована на 2027 год, а его производство стартовало в мае 2026-го. Над новыми эпизодами работают Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые выступают режиссерами и шоураннерами проекта.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Создатели не раскрывают, какое уголовное дело ляжет в основу новой истории и кто станет главным героем расследования. При этом авторы уже отмечали, что франшиза продолжит исследовать психологию серийных преступников, их мотивы и природу жестокости. Вероятно, новый сезон вновь будет основан на реальных событиях и расскажет о расследовании очередного резонансного дела.