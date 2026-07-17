В это же время Белова, Тонка и Айдар продолжают расследование. Осматривая бывшую квартиру семьи Воронцовых, они выясняют, что мать Максима погибла во время пожара после тяжелого ранения. Это открытие заставляет Белову вспомнить трагические события 2006 года, когда она спасла маленького мальчика из огня. Тогда следователь понимает, что именно пережитая детская травма определила поведение преступника: каждое убийство становилось для него попыткой вновь пережить обстоятельства гибели матери.