Родители Владика собираются в отпуск, но ребенок с ними ехать не желает: курорту с его бассейнами и шезлонгами он почему-то предпочитает дедовскую деревню. Возможно, по той причине, что ворчливый и вроде бы раздраженный присутствием внука дед на самом деле Владика обожает. А когда в деревне появляется еще один дед (по отцовской линии), жизнь мальчика и вообще превращается в сказку.