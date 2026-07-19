О чем фильм «На деревню дедушке 2»
Родители Владика собираются в отпуск, но ребенок с ними ехать не желает: курорту с его бассейнами и шезлонгами он почему-то предпочитает дедовскую деревню. Возможно, по той причине, что ворчливый и вроде бы раздраженный присутствием внука дед на самом деле Владика обожает. А когда в деревне появляется еще один дед (по отцовской линии), жизнь мальчика и вообще превращается в сказку.
Новый дедушка, с которым ребенок раньше не виделся, представляется бывшим дипломатом, демонстрирует эрудицию и современный взгляд на мир и заваливает внука подарками. Привычный ворчливый дед, разумеется, ревнует, а потом и вовсе начинает подозревать скользкого конкурента в чем-то нехорошем. Подозрения оправдываются: выясняется, что за лощеным образом прячется темное прошлое.
Зачем смотреть
Главный аттракцион фильма «На деревню дедушке 2» — разумеется, противостояние двух дедов, Юрия Стоянова и Федора Добронравова. Работа Стоянова чуть менее интересна: во-первых, его героя аудитория видела год назад в первом фильме, во-вторых, это более-менее тот же персонаж, которого актер продолжает играть со времен «Городка».
Второй дед менее предсказуемый и более многослойный: Добронравову приходится отыгрывать и апломб человека с деньгами, и запоздалое раскаяние. Так или иначе, Стоянов и Добронравов полностью перетягивают зрительское внимание на себя, что, пожалуй, немного мешает остальным актерам, занятым в проекте.
В частности, можно предположить, что в Ярославе Головневе (Владик) есть определенная органика, а про Ингрид Олеринскую (мама Владика) это доподлинно известно. Теме не менее, ни у того, ни у другой нет пространства, в котором они могли бы развернуться.
Почему можно не смотреть
«На деревню дедушке 2» — настолько непритязательное кино, что выискивать в нем недостатки даже не хочется. Да, актерская игра по большей части кажется блеклой, а шутки — устаревшими; нет, зрителей 6−10 лет все это не разочарует. Не ругать же, в самом деле, фильм, рассчитанный на детей, за предельную простоту и наивность повествования.
Но стоит все же отметить, что этот наивный нарратив собран из элементов, со многими из которых детям вообще-то лучше не сталкиваться. В частности, Владик начинает фильм как внук двух дедушек — ворчливого и скользкого. К хеппи-энду семья приходит с двумя дедами, у каждого из которых есть по уголовному преступлению за пазухой.