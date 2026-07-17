На съемках эпической «Одиссеи» Кристофера Нолана произошел необычный эпизод, о котором рассказал Роберт Паттинсон. По словам актера, его коллега Мэтт Дэймон, исполняющий роль Одиссея, настолько глубоко погрузился в образ, что напугал съемочную группу громкими криками, доносившимися из гримерки.
Паттинсон, играющий Антиноя, одного из женихов Пенелопы, признался, что был шокирован происходящим. Он описал поведение Дэймона как крайне интенсивное, отметив, что актер буквально «кричал и кричал», отрабатывая материал.
«Полный психопат. <…> Он реально кричал и кричал», — так описал Дэймона Паттинсон, комментируя странное поведение партнера.
Как уточняется, Дэймон использовал нестандартный подход к подготовке: он многократно проговаривал реплики на повышенных тонах, стремясь добиться нужного эмоционального напряжения и избавиться от «поставленного» звучания. Подобные методы нередко применяются в системе актерского мастерства, когда исполнители пытаются достичь максимальной достоверности за счет физического и эмоционального вовлечения.
Режиссер Кристофер Нолан поддержал такой подход, подчеркнув, что для масштабных драматических сцен — особенно в фильмах с высоким уровнем эмоциональной и физической нагрузки — подобная подготовка может усиливать эффект присутствия и глубину персонажей.
«Одиссея» — один из самых ожидаемых проектов года, в котором Нолан обращается к классическому античному сюжету о возвращении царя Итаки домой после Троянской войны. Премьера фильма уже состоялась в Лондоне 6 июля, а широкий прокат в США и Великобритании стартует 17 июля.
Ранее Мэтт Дэймон раскрыл, на что ему пришлось пойти ради роли в «Одиссее».