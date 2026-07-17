«Одиссея» — один из самых ожидаемых проектов года, в котором Нолан обращается к классическому античному сюжету о возвращении царя Итаки домой после Троянской войны. Премьера фильма уже состоялась в Лондоне 6 июля, а широкий прокат в США и Великобритании стартует 17 июля.