Паулина Поризкова показала в соцсети снимки со своей свадьбы с Джеффом Гринштейном. Торжество прошло в здании ратуши, откуда открывается вид на озеро Орта.
Для церемонии невеста выбрала серо-синее платье с глубоким декольте и фатой. Стилисты уложили ее волосы мягкими локонами и сделали легкий макияж. На мероприятии присутствовали близкие друзья и члены семей молодоженов.
«Это свадьба в экзотическом месте, где наши родные и друзья могут немного отдохнуть», — рассказала Поризкова.
Для знаменитости этот брак стал вторым. В 1989 году она вышла замуж за Рика Окасека, лидера группы The Cars. В 1993 году у пары родился сын Джонатан Рейвен, а в 1998-м — Оливер Орион. В 2018 году стало известно, что супруги к тому моменту уже год жили раздельно.
Ранее Паулина Поризкова восхитила поклонников, продемонстрировав фигуру в бикини.