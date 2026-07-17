Для знаменитости этот брак стал вторым. В 1989 году она вышла замуж за Рика Окасека, лидера группы The Cars. В 1993 году у пары родился сын Джонатан Рейвен, а в 1998-м — Оливер Орион. В 2018 году стало известно, что супруги к тому моменту уже год жили раздельно.