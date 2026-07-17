Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

61-летняя Паулина Поризкова поделилась фото со свадьбы в Италии

Актриса опубликовала фото со свадьбы с Джеффом Гринштейном
паулина поризкова
паулина поризковаИсточник: AP

Паулина Поризкова показала в соцсети снимки со своей свадьбы с Джеффом Гринштейном. Торжество прошло в здании ратуши, откуда открывается вид на озеро Орта.

Для церемонии невеста выбрала серо-синее платье с глубоким декольте и фатой. Стилисты уложили ее волосы мягкими локонами и сделали легкий макияж. На мероприятии присутствовали близкие друзья и члены семей молодоженов.

Паулина Поризкова с мужем / фото: соцсети
Паулина Поризкова с мужем / фото: соцсети

«Это свадьба в экзотическом месте, где наши родные и друзья могут немного отдохнуть», — рассказала Поризкова.

Для знаменитости этот брак стал вторым. В 1989 году она вышла замуж за Рика Окасека, лидера группы The Cars. В 1993 году у пары родился сын Джонатан Рейвен, а в 1998-м — Оливер Орион. В 2018 году стало известно, что супруги к тому моменту уже год жили раздельно.

Ранее Паулина Поризкова восхитила поклонников, продемонстрировав фигуру в бикини.