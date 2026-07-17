Главным акцентом праздника стали образы, подготовленные в сотрудничестве со стилистами Робом Зангарди и Мариэль Хаенн. За несколько выходов Лопес сменила ряд эффектных нарядов, сделав ставку на пайетки, перья и ювелирные украшения высокого класса. Общий вес драгоценных камней, появившихся на ней в эти дни, превысил 400 каратов.