Дженнифер Лопес отпраздновала свой 57-й день рождения в Париже с размахом, достойным Недели высокой моды. Певица и актриса провела несколько дней во французской столице, совмещая посещение показов с личными торжествами в кругу близких.
Празднование прошло заранее — официальный день рождения Лопес отмечает 24 июля — однако это не помешало звезде устроить полноценный модный марафон. Компанию ей составили родные, включая сестру Линду, с которой артистку нередко сравнивают из-за внешнего сходства.
Главным акцентом праздника стали образы, подготовленные в сотрудничестве со стилистами Робом Зангарди и Мариэль Хаенн. За несколько выходов Лопес сменила ряд эффектных нарядов, сделав ставку на пайетки, перья и ювелирные украшения высокого класса. Общий вес драгоценных камней, появившихся на ней в эти дни, превысил 400 каратов.
Среди ключевых образов — белое платье-бэбидолл от Stéphane Rolland с объемным силуэтом и высоким воротником. Монохромный наряд дополнили украшения Chopard из линии Haute Joaillerie: серьги и колье с рубинами грушевидной огранки общим весом более 42 карат и бриллиантами весом свыше 112 карат. Образ завершило кольцо с бриллиантом огранки «маркиз».
Еще один выход — расшитое кристаллами платье Zuhair Murad с перьевой накидкой — подчеркнул фирменную любовь Лопес к сценическому гламуру. Его дополнили серьги с бриллиантами и белым жемчугом из коллекции Chopard.
Отсылкой к эстетике старого Голливуда стал черный кружевной образ от Tamara Ralph. К нему артистка подобрала массивный комплект украшений: бриллиантовое колье весом более 190 карат, серьги, браслет и кольцо из белого золота, усилив эффект классической кинодивы.
Снимками праздничных образов Лопес поделилась в соцсетях, сопроводив публикацию короткой подписью о праздновании дня рождения в Париже. Появление звезды на фоне Эйфелевой башни и модных площадок Недели высокой моды лишь подчеркнуло масштаб и визуальную эффектность события.