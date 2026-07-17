Ирина Горбачева в прозрачном бюстгальтере прогулялась по рынку для рекламы бренда

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева в откровенном виде приняла участие в рекламной съемке для московского бренда сумок Levertige. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.