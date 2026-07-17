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Ирина Горбачева в прозрачном бюстгальтере прогулялась по рынку для рекламы бренда

Актриса Горбачева в откровенном виде приняла участие в съемке для бренда сумок Levertige
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева в откровенном виде приняла участие в рекламной съемке для московского бренда сумок Levertige. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Горбачева / фото: соцсети
Ирина Горбачева / фото: соцсети

38-летнюю артистку запечатлели, когда она прогуливалась по рынку. Так, звезда «Аритмии» предстала перед камерой в белых широких брюках и черном прозрачном бюстгальтере, оформленном кружевами. При этом ее образ дополняли массивные серьги, украшенные зелеными шарами, и взъерошенная прическа.

Кроме того, знаменитость снялась в рекламном ролике в черном платье с высоким разрезом, который частично оголял ее бедро и талию.

Ранее Ирина Горбачева устроила шуточную драку на свадьбе Иды Галич.