Особое внимание уделили драконам. Во время съемок актеры взаимодействовали не только с воображаемыми существами, но и с аниматронными установками, которые имитировали движения головы и тела дракона. Этот прием помог правильно выстроить траекторию полета и реакцию персонажей. На этапе постпродакшена механические конструкции заменяли полноценными цифровыми моделями. При создании внешности крупнейшей драконихи Вхагар художники вдохновлялись строением головы черепахи. Кроме того, для сериала изготовили около 20 вариантов драконьих яиц, большинство из которых были выполнены из гипса, чтобы их можно было безопасно использовать в съемках.