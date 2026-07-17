«Дом Дракона» — фэнтезийный сериал HBO, ставший приквелом культовой «Игры престолов». События разворачиваются почти за 200 лет до истории Дейенерис Таргариен и рассказывают о борьбе за Железный трон внутри могущественного дома Таргариенов. Над первым сезоном работал режиссер и продюсер Мигель Сапочник, который ранее снял несколько самых зрелищных эпизодов «Игры престолов». Роль короля Визериса I Таргариена исполнил Пэдди Консидайн, а его харизматичного брата Деймона сыграл Мэтт Смит. Поскольку сюжет охватывает несколько десятилетий, центральных героинь в разном возрасте воплотили разные актрисы: юных Рейниру и Алисенту сыграли Милли Олкок и Эмили Кэри, а повзрослевших персонажей — Эмма Д'Арси и Оливия Кук.
Особенности съемочного процесса
Работа над «Домом Дракона» стала одной из самых масштабных телевизионных постановок последних лет. Создатели сериала сочетали съемки в реальных исторических локациях с детально построенными декорациями, практическими спецэффектами и современной компьютерной графикой. Именно такой подход позволил сделать Вестерос максимально реалистичным и сохранить атмосферу, знакомую зрителям по «Игре престолов». Ниже — пять интересных особенностей съемочного процесса, благодаря которым фэнтезийный мир ожил на экране.
Съемочная группа разделила работу
Чтобы не сорвать сроки, одновременно работали две основные съемочные группы, которые снимали разные сцены. При этом их поочередно сменяли пять режиссерских и четыре операторские команды. В особенно напряженные периоды одну из съемочных групп дополнительно делили на две части, чтобы параллельно работать сразу над несколькими эпизодами и уложиться в плотный график.
Съемках велась в разных странах
Чтобы мир Вестероса выглядел максимально правдоподобно, создатели сериала снимали не только в павильонах, но и в реальных исторических местах по всей Европе. Для каждой локации подбирали пейзажи, которые лучше всего соответствовали атмосфере конкретного региона Семи Королевств.
В Великобритании съемки проходили в Корнуолле, где гора Святого Михаила стала Дрифтмарком, а пляж Холивелл превратился в место масштабных сражений. В графстве Дербишир снимали сцены Долины Аррен, а в Хэмпшире построили площадку для рыцарского турнира.
Испанский город Касерес вновь сыграл роль Королевской Гавани. Его средневековые улицы, дворцы и каменная архитектура помогли воссоздать столицу Семи Королевств. В Португалии съемочная группа работала в деревне Монсанто, окруженной гранитными скалами, — эти пейзажи идеально подошли для сцен на Драконьем Камне. Во втором сезоне география проекта расширилась: ландшафты Северного Уэльса использовали для съемок Драконьего Камня, Речных земель и Харренхолла.
Работа на исторических и природных объектах требовала особой осторожности. На некоторых площадках запрещалось использовать тяжелую технику и открытый огонь. Кроме того, съемочная группа была обязана соблюдать строгие требования по сохранению памятников архитектуры и окружающей природы.
Многие локации дополнялись сложными декорациями
Хотя часть сцен снимали в реальных исторических местах, многие локации создавались с помощью огромных декораций.
Одной из самых впечатляющих построек стал Красный замок, который возвели специально для сериала. Декорация достигала 62 метров в длину, 39 метров в ширину и 13,5 метра в высоту. При этом все помещения были соединены между собой, благодаря чему операторы могли снимать длинные проходы персонажей одним кадром без необходимости дорисовывать переходы на компьютере.
Особое внимание уделили и Железному трону. Для «Дома Дракона» его сделали более внушительным, окружив настоящим «лесом» из мечей, как это описано в книгах Джорджа Р. Р. Мартина. Чтобы клинки выглядели расплавленными и сросшимися друг с другом, художники вручную обмотали гипсовыми бинтами около 2500 стальных стержней, создав эффект цельной металлической конструкции.
Многие зрелищные эпизоды с драконьим пламенем также снимали с использованием практических эффектов. Вместо того чтобы полностью полагаться на компьютерную графику, каскадеров в специальных огнестойких костюмах обрабатывали горючим составом. Затем каскадеры и съемочная группа работали с контролируемым открытым огнем под наблюдением специалистов.
Даже площадку для рыцарского турнира подготовили с учетом безопасности актеров и каскадеров. Перед съемками землю тщательно выровняли и покрыли толстым слоем дерна, чтобы смягчить падения во время поединков и сделать сцены максимально реалистичными.
Съемочная группа использовала компьютерную графику
Современные визуальные эффекты сыграли ключевую роль в создании мира «Дома Дракона». Однако создатели сериала старались не заменять все компьютерной графикой, а сочетать ее с практическими эффектами и реальными декорациями. Такой подход сделал изображение более естественным и убедительным.
Особое внимание уделили драконам. Во время съемок актеры взаимодействовали не только с воображаемыми существами, но и с аниматронными установками, которые имитировали движения головы и тела дракона. Этот прием помог правильно выстроить траекторию полета и реакцию персонажей. На этапе постпродакшена механические конструкции заменяли полноценными цифровыми моделями. При создании внешности крупнейшей драконихи Вхагар художники вдохновлялись строением головы черепахи. Кроме того, для сериала изготовили около 20 вариантов драконьих яиц, большинство из которых были выполнены из гипса, чтобы их можно было безопасно использовать в съемках.
Для создания виртуального окружения команда использовала не только привычный хромакей, но и технологию The Volume — павильон со светодиодными экранами, на которых в реальном времени отображались цифровые декорации. Благодаря этому актеры видели окружающий мир прямо во время съемок, а оператор мог сразу выстроить освещение и композицию кадра. Именно так снимали, например, сцену на стенах Драконьего Камня, где Рейнира забирает у Деймона драконье яйцо.
Панорамные виды замков и городов создавали с помощью современной версии техники matte painting. Художники заранее прорисовывали детализированные цифровые пейзажи, которые затем интегрировали в кадр, позволяя показать Вестерос с самых разных ракурсов без строительства огромного количества декораций.
Даже массовые сцены во многом создавались с помощью компьютерной графики. Из-за ограничений, связанных с пандемией, на площадке не могли одновременно находиться большое количество статистов. Поэтому отдельных участников массовки снимали на зеленом фоне с разных точек, а затем цифровым способом многократно добавляли их в кадр, создавая иллюзию многотысячной толпы.
Съемочная группа скрупулезно работала над деталями
Создатели «Дома Дракона» уделяли огромное внимание даже тем элементам, которые зрители могут заметить лишь мельком. Многие костюмы, реквизит и декорации создавались вручную и требовали недель, а иногда и месяцев кропотливой работы.
Так, корону Рейниры Таргариен вышивали три мастера на протяжении десяти недель. Не меньше усилий потребовалось для создания доспехов Деймона Таргариена: художники и оружейники работали над ними более четырех месяцев, добиваясь того, чтобы броня выглядела одновременно эффектно и функционально.
Одним из самых масштабных объектов стал девятиметровый череп Балериона Черного Ужаса — легендарного дракона Эйгона Завоевателя. Над его созданием четыре скульптора трудились семь недель, тщательно прорабатывая форму каждой кости и текстуру поверхности. Благодаря такому вниманию к деталям реквизит выглядел настолько реалистично, что практически не требовал цифровой доработки в кадре.
Во время съемок активно использовалась программа The Cyclops
Еще до начала съемок создатели сериала могли увидеть, как будет выглядеть готовая сцена. Для этого они использовали программу The Cyclops, которая помогала заранее совмещать реальные декорации с будущими цифровыми эффектами.
Сначала специалисты создавали трехмерную модель съемочной площадки, а затем с помощью камеры планшета накладывали на нее виртуальные объекты, например, драконов, элементы архитектуры или другие спецэффекты. Это позволяло режиссерам и операторам еще на этапе подготовки подобрать наиболее удачные ракурсы, продумать движение камеры и понять, как компьютерная графика будет смотреться в кадре.
О чем сериал «Дом Дракона»
Действие сериала разворачивается примерно за 170 лет до событий «Игры престолов», в эпоху, когда дом Таргариенов находится на вершине своего могущества, а драконы еще остаются главной силой Семи Королевств. На первый взгляд государство переживает период мира и процветания, однако борьба за престол постепенно раскалывает правящую династию.
После смерти жены и новорожденного сына король Визерис I Таргариен оказывается перед непростым выбором: ему необходимо определить наследника Железного трона. Многие считают, что корону должен получить его младший брат Деймон, но правитель принимает неожиданное решение и объявляет своей преемницей дочь Рейниру. Этот шаг нарушает сложившиеся традиции и становится причиной раскола среди знати.
Ситуация еще больше осложняется, когда Визерис вступает во второй брак с Алисентой Хайтауэр, которая рожает ему сыновей. В королевском дворе появляются две противоборствующие стороны, каждая из которых считает своего кандидата законным наследником.
После смерти короля конфликт перерастает в масштабную гражданскую войну, известную как «Пляска драконов». За Железный трон сражаются сторонники Рейниры и семья Алисенты во главе с ее сыновьями Эйгоном и Эймондом. Противостояние оказывается особенно разрушительным, поскольку обе стороны используют самое грозное оружие Таргариенов — драконов, превращая борьбу за власть в одну из самых кровопролитных страниц истории Вестероса.