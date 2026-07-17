Звезда «Кухни» похвасталась внешностью матери и впечатлила пользователей сети

Российская актриса Мария Горбань похвасталась внешностью матери Ларисы Зибровой и впечатлила пользователей сети. Ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
39-летняя звезда сериала «Кухня» разместила ролик, в котором запечатлела родительницу в брючном полосатом костюме. При этом мать знаменитости танцевала, дополнив образ очками и серьгами. Внешний вид завершала укладка с короткой стрижкой.
Подписчики оценили внешний вид Зибровой в комментариях под постом. «Мама действительно очень красивая! Долгих лет ей!», «Мама красотка», «Какая у вас красивая мама», «Шикарная», «Потрясающая мама, красивая женщина», — написали они.
Ранее Мария Горбань опубликовала фото в купальнике, раскрыв свои параметры.