После гибели Уильяма Прайса в очень странной автокатастрофе его родственники собираются на поминки в уединенном особняке. На мероприятие приезжает и Элис, вдова Уилла. Старшие Прайсы ее терпеть не могут, зато младший сын Джозеф и его девушка Тиа к ней относятся неплохо. Впрочем, ненависть родителей бывшего супруга — не самое страшное, с чем предстоит столкнуться героине: дело в том, что на семье Прайсов лежит проклятие, поэтому поминки превращаются в приманку для демонов, разыскивающих некий древний артефакт, а особняк становится настоящей западней.