О чем фильм «Зловещие мертвецы: Пекло»
После гибели Уильяма Прайса в очень странной автокатастрофе его родственники собираются на поминки в уединенном особняке. На мероприятие приезжает и Элис, вдова Уилла. Старшие Прайсы ее терпеть не могут, зато младший сын Джозеф и его девушка Тиа к ней относятся неплохо. Впрочем, ненависть родителей бывшего супруга — не самое страшное, с чем предстоит столкнуться героине: дело в том, что на семье Прайсов лежит проклятие, поэтому поминки превращаются в приманку для демонов, разыскивающих некий древний артефакт, а особняк становится настоящей западней.
Зачем смотреть
Поклонники современных натуралистичных хорроров будут рады узнать, что шестой выпуск «Зловещих мертвецов» — возможно, самая кровожадная лента франшизы. Расчлененка такая изобретательная, да еще и показана так красочно и подробно, что остается только делать комплименты сценаристу/режиссеру Себастьяну Ваничеку и его соавторам.
Ваничек, кстати, заслуживает похвалы еще и за то, что постарался вложить в это кровавое месиво определенные смыслы. «Зловещие мертвецы: Пекло» не так чтобы оригинально, но все же высказываются на темы домашнего насилия и токсичной маскулинности (недостаточной маскулинности, за которую в фильме отвечает сыгравший Джозефа Хантер Дуэн, тоже, впрочем, достается). Собственно, человеку, считающему, что вспоротые и обожженные тела выглядят скорее неприятно, чем страшно, самой жуткой и захватывающей покажется практически бескровная сцена — напряженный семейный разговор за обеденным столом.
Ну и, наконец, нельзя не обратить внимание на Сухейлу Якуб в роли Элис. Из актрисы получилась практически идеальная «финальная девушка» — вызывающая сочувствие, но способная постоять за себя, резковатая, яркая и живучая.
Почему можно не смотреть
Размышления о насилии и вреде его замалчивания немного теряются на фоне фильма, который более полутора часов развлекает аудиторию, эффектно уродуя тела. Неподготовленного зрителя, пожалуй, стоит предупредить: в первые же минуты фильма Ваничек расскажет вам о том, как с помощью рыболовных крючков и лески разделать лицо, и о том, как обваренная плоть сходит с костей еще живого человека, точно тушеное куриное мясо. Отдельные моменты «Пекла» даже заставляют вспомнить термин «пыточное порно».
Защитники фильма, наверное, скажут, что гипернасилие призвано подчеркнуть смыслы. Тут будет уместно отметить, что в шестых «Зловещих мертвецах» есть сцена после титров, возможно, одна из самых отталкивающих за всю историю кинематографа; к сюжету только что просмотренной ленты она практически не имеет отношения, никакой мысли не несет и существует исключительно ради вау-эффекта.