Мэтт Дэймон признался, что не сразу согласился сыграть главную роль в фильме Ридли Скотта «Марсианин». В интервью Harper’s Bazaar актер рассказал, что сначала хотел отказаться, поскольку история показалась ему слишком похожей на сюжет «Интерстеллара» — там он уже сыграл человека, оказавшегося на другой планете.
«Я только что сыграл в "Интерстелларе". Я так зациклился на этом, что подумал: "Я только что сыграл парня, застрявшего на планете, не могу же я снова играть парня, застрявшего на планете"», — вспомнил Дэймон.
По словам актера, он поделился своими сомнениями с Ридли Скоттом. Ответ режиссера оказался коротким: «О, всем плевать». После этого Дэймон сразу изменил решение.
«И я такой: "Ладно, я согласен"», — рассказал он.
В центре сюжета фильма «Марсианина» — астронавт Марк Уотни, который отправляется на Марс в составе миссии «Арес-3». Команда думает, что Уотни погиб во время сильной песчаной бури, и эвакуируется. Однако герой выживает и остается один на планете с ограниченными запасами еды, воды и кислорода.